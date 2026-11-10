Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11.

Sáng 10/11, Thành ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ chúc mừng ông Lê Trường Sơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: H.A

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định điều động ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai kể từ ngày 10/11, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trường Sơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai gửi lời cảm ơn đến Bí thư Thành ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng, giao trọng trách mới.

Ông Sơn nhấn mạnh, Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn Đồng Nai đang triển khai nhiều nhiệm vụ, mục tiêu phát triển sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Trên cương vị mới, ông Lê Trường Sơn khẳng định sẽ nỗ lực nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.