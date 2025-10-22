Sáng 22/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Phạm Thành Kiên nhận quyết định. Ảnh: SGGP

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch thường trực HĐND TPHCM giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Phạm Thành Kiên, tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Ảnh: HV

Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau). Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân hành chính, Cử nhân Luật.

Ông Kiên từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch UBND quận 1 (cũ), Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 3 (cũ), Phó chủ tịch HĐND TPHCM...

Từ 30/6/2025 đến nay, ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: SGGP

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học Sinh học. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.

Ông Lê Quốc Phong trưởng thành từ phong trào thanh niên, bắt đầu từ công tác Đoàn tại Đại học Quốc gia TPHCM (1997), rồi Bí thư Thành đoàn TPHCM (2012). Sau đó, ông kinh qua các vị trí tại Trung ương, giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (từ 1/2016 đến 10/2020), đồng thời là Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Từ tháng 10/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM và vừa được chỉ định kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.