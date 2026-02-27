Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trao Huân chương Lao động hạng nhất và triển khai kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng cho biết, với những thành tích nổi bật trong công tác tham mưu, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, Đảng và Nhà nước, Thủ tướng đã quyết định tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân của Ban Tổ chức Trung ương.

Cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, Vụ Tổ chức Điều lệ và Vụ Tổ chức cán bộ được tặng Huân chương Lao động hạng ba...

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng cũng thông qua công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về thời điểm nghỉ công tác và nghỉ hưu của các ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Theo đó, tại phiên họp ngày 3/2, Bộ Chính trị đồng ý cho ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác từ ngày 1/3 và nghỉ hưu từ ngày 1/12 năm nay.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ, ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương là 2 cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua rất nhiều vị trí, nhiệm vụ, chức vụ công tác từ địa phương tới Trung ương.

Các ông có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình công tác, 2 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương là những người có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với công việc, nhiệt huyết, tâm huyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời có rất nhiều kinh nghiệm và đã đóng góp rất nhiều thành tích, kết quả công việc của Ban Tổ chức Trung ương trong những năm qua.

Từ khi về Ban Tổ chức Trung ương, 2 ông được giao phụ trách nhiều nhiệm vụ, công việc mới, khó, phức tạp, nhạy cảm nhưng đã rất chủ động, trách nhiệm và giữ vững nguyên tắc trong thực hiện các chủ trương, đề án mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tiến độ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng mong muốn 2 cán bộ luôn có những đóng góp trí tuệ, công sức đối với những vấn đề chung của đất nước cũng như những vấn đề cụ thể mà Ban Tổ chức Trung ương được giao.

Bày tỏ xúc động khi nhận quyết định nghỉ công tác, ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương đã tạo điều kiện để hoàn thành tốt công việc được giao.

Hai Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, tâm huyết tham gia công tác xây dựng Đảng.