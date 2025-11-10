Một tháng bán cá, tôm thu về 1,14 tỷ USD

Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu thủy sản trong tháng 10/2025 ước đạt 1,14 tỷ USD, tăng nhẹ so tháng cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần thứ ba xuất khẩu nhóm mặt hàng này vượt 1 tỷ USD trong một tháng (tháng 6/2022 đạt 1 tỷ USD, tháng 10/2024 đạt 1,02 tỷ USD) và là tháng có kim ngạch cao nhất lịch sử thủy sản Việt ghi nhận kể từ khi ngành này tham gia sân chơi quốc tế.

Qua đó cho thấy, các doanh nghiệp ở nước ta đang tận dụng tốt lợi thế của mình khi thị trường thủy sản toàn cầu phục hồi và bước vào "mùa vàng" mua sắm cuối năm.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thủy sản đạt 9,31 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản là 3 thị trường tiêu thụ hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 20%, 17,4% và 15,1%.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu hàng thủy sản 9 tháng năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh 34,6%, thị trường Mỹ tăng 6,2% và thị trường Nhật Bản tăng 11,2%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu chủ lực, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản tăng mạnh nhất ở thị trường Brazil, với mức tăng 43,1%.

Ông Vũ Tuấn Cường, Giám đốc Trung tâm 3K (Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, ngành thủy sản năm nay tăng trưởng tích cực dù thời tiết bất lợi và kinh tế thế giới biến động.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4.879,6 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, cá đạt gần 3.188 nghìn tấn, tăng 4,7%; tôm đạt gần 1.138 nghìn tấn, tăng 6,3%.

Bên cạnh đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.119 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thị trường tôm tháng 10/2025 tiếp tục củng cố đà phục hồi mạnh mẽ của ngành tôm Việt Nam sau những khó khăn đầu năm. Giá tôm tiếp tục duy trì ổn định và phục hồi do sản lượng thu hoạch giảm nhẹ và nhu cầu thu mua ổn định của các nhà máy để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu phục vụ cho mùa lễ hội cuối năm.

Còn thị trường cá tra nằm trong xu hướng phục hồi rõ rệt của quý IV/2025. Động lực chính đến từ nhu cầu nguồn cung nguyên liệu trong nước, dẫn đến giá nguyên liệu có xu hướng tăng và kỳ vọng về nhu cầu cuối năm từ các thị trường nhập khẩu lớn.

"Mục tiêu đạt kim ngạch 10,5-11 tỷ USD là hoàn toàn khả thi", ông Cường nhận định tại họp báo VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026.

Xuất khẩu thủy sản năm 2025 được dự báo đạt 10,5-11 tỷ USD. Ảnh: Hoàng Hà

Thêm tín hiệu tích cực từ các thị trường lớn

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, xuất khẩu thủy sản đang nhận nhiều tín hiệu tích cực tại các thị trường lớn.

Đơn cử, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ 2024. Qua đó cho thấy nhu cầu nhập khẩu gia tăng, nhất là khi nguồn cá đánh bắt tự nhiên như minh thái và cá tuyết đang chịu áp lực giảm sản lượng do siết hạn ngạch khai thác.

Sự tăng trưởng này một phần đến từ Hiệp định CPTPP, giúp cá tra Việt Nam nhận được các ưu đãi thuế quan từ đó có mức giá cạnh tranh hơn so với các sản phẩm nhập khẩu khác. Cùng với đó, khi kinh tế Nhật Bản đang chững lại, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có giá hợp lý, nguồn gốc ổn định và dễ chế biến.

Hiện nay, cá tra Việt Nam không chỉ phổ biến trong siêu thị, mà còn được đưa vào thực đơn tại chuỗi nhà hàng Kura Sushi, một trong những thương hiệu sushi nổi tiếng tại Nhật Bản. Đây là minh chứng khẳng định con cá tra "tỷ đô" của Việt Nam có thể đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, quy trình nuôi trồng và chế biến.

Tại thị trường Mỹ, mặt hàng ghẹ Việt Nam cũng đón tin vui khi Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã chính thức ban hành Lệnh đình chỉ vụ kiện giữa Viện Thủy sản Quốc gia Mỹ (NFI), Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ (NRA) cùng một số doanh nghiệp thủy sản Mỹ với Chính phủ Hoa Kỳ, liên quan đến việc thực thi Đạo luật Bảo vệ Động vật Có vú Biển (MMPA).

Việc Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu là tín hiệu tích cực giúp ngành ghẹ Việt Nam duy trì thị trường xuất khẩu quan trọng trong thời gian tới.

Tương tự, mặt hàng cá ngừ xuất khẩu vào thị trường Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ hưởng “mức thuế 0%” khi Việt Nam đạt sự thống nhất với Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 2025 diễn ra ở Malaysia.

Theo VASEP, điểm đáng chú ý trong Tuyên bố chung đó là việc xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại phụ lục 3 của Sắc lệnh Hành pháp số 14346 ngày 5/9/2025 nhằm "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" - để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Trong số các nhóm mặt hàng có khả năng được điều chỉnh thuế có các mặt hàng cá ngừ albacore tươi/ướp lạnh (mã HS03023100), loin/phile cá ngừ đông lạnh (mã HS03048700) và cá ngừ và cá ngừ vằn chế biến, không đóng hộp kín, không ngâm trong dầu, ở dạng rời hoặc trong hộp đựng trực tiếp có trọng lượng trên 6,8kg (mã HS16041440).

Nếu các nhóm sản phẩm này thực sự được miễn thuế, đây sẽ là cú hích quan trọng giúp cá ngừ Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh tại Mỹ, một trong những thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn nhất thế giới, VASEP nhận định.