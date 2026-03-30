Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất khóa 19, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh theo quy định. Ông Phan Thiên Định tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phan Thiên Định (55 tuổi, quê phường Thuận An, TP Huế) từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế (cũ); Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ); Bí thư Thành ủy Huế; Bí thư quận Thuận Hóa; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế; Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Phan Thiên Định. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tháng 11/2024, ông được điều động, luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh do ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch gồm ông Trần Báu Hà (thường trực), ông Hồ Huy Thành và bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Có 2 Phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Dương Tất Thắng (thường trực) và bà Nguyễn Thị Việt Hà.