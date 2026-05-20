Ngày 20/5, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thiếu tá Từ Đức Tú.

Thượng tá Hùng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của Thiếu tá Tú cùng tập thể Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt trong việc truy bắt tội phạm. Đồng thời, ông chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên Thiếu tá Từ Đức Tú, Phó trưởng Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Minh

Rạng sáng cùng ngày, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tuần tra, phát hiện hai người nghi vấn trộm chó nên theo dõi, bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an phát hiện 9 con chó (6 con sống, 3 con chết) cùng các dụng cụ như súng tự chế, bình ắc quy và máy kích điện.

Hai nghi phạm trộm chó bị công an phát hiện. Ảnh: Ngọc Minh

Cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng là Trương Minh Đạt (58 tuổi) và Phan Huy Khang (55 tuổi). Đạt và Khang đều nằm trong diện quản lý của công an và hiện đang điều trị nghiện bằng Methadone. Đặc biệt, Khang có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đạt và Khang để điều tra, mở rộng vụ án.

Khi truy bắt hai đối tượng trên, Thiếu tá Từ Đức Tú đã bị chấn thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.