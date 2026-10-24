Ukraine tiếp tục đối mặt với tình trạng hệ thống vệ tinh Starlink và Starshield bị bóp băng thông, gây gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái trên chiến trường.

"Mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa đối với Ukraine, bởi từng sinh mạng người Ukraine đều đáng quý. Người dân chúng tôi đang chờ đợi tin tức tích cực, hy vọng các rào cản sẽ được dỡ bỏ và lực lượng phòng vệ có đủ năng lực cần thiết để bảo vệ tính mạng con người. Đáng tiếc, tính đến hôm nay, chưa có gì thay đổi", ông Denys Sienik, Phó Đại sứ Ukraine tại Mỹ, chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 23/10.

Một người Ukraine dùng thiết bị vệ tinh Starlink trên nóc nhà ở Kyiv, ngày 11/3/2025. Ảnh: Bloomberg

Kể từ ngày 14/10, phía Ukraine đã ghi nhận việc SpaceX áp trần tốc độ di chuyển đối với các thiết bị Starshield quân sự.

Cụ thể, các thiết bị di chuyển với tốc độ trên 160 km/h sẽ lập tức bị ngắt tín hiệu kết nối vệ tinh, khiến hàng loạt máy bay không người lái (UAV) đánh chặn và các phương tiện tác chiến bị vô hiệu hóa khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Ông Dmitri Alperovitch, Chủ tịch tổ chức tư vấn chính sách Silverado Policy Accelerator kiêm đồng sáng lập công ty an ninh mạng CrowdStrike, cho biết trên kênh CNBC rằng tình trạng kỹ thuật này đang gây thiệt hại trực tiếp cho quân đội Ukraine: "Họ đang bị mất drone. Năng lực thực hiện các cuộc tập kích tầm trung nhằm vào mạng lưới hậu cần của đối phương hiện đã bị hạn chế rất nhiều".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định trên mạng xã hội X rằng các giới hạn trên Starlink và Starshield "vẫn còn nguyên và tốc độ chưa được phục hồi".

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine, giải thích trên kênh Telegram: một vài trường hợp thiết bị hoạt động vượt ngưỡng chỉ là do thuật toán ngẫu nhiên hoặc điều kiện cục bộ của SpaceX, không phải dấu hiệu của việc gỡ bỏ lệnh giới hạn.

Về phía chính quyền Mỹ, Tổng thống Donald Trump từng đề cập vào hôm 22/10 rằng dịch vụ đã được khôi phục sau khi thảo luận.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày hôm sau, ông lại cho biết bản thân chưa trao đổi trực tiếp với CEO SpaceX Elon Musk: "Tôi nghe nói sự cố đã được xử lý. Nhưng nếu chưa xong, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy".

Tại Quốc hội Mỹ, các nhà lập pháp thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã gửi thư chung tới Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, hối thúc Lầu Năm Góc nhanh chóng mở rộng thỏa thuận Starshield và bảo đảm duy trì kết nối vệ tinh không gián đoạn cho Ukraine.

Trước những rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, chính quyền Kyiv đang đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác vệ tinh quốc tế để xây dựng mạng lưới dự phòng.

Tổng thống Zelenskyy đã có cuộc hội đàm với các quan chức chính phủ Na Uy và tập đoàn quốc phòng Kongsberg nhằm thảo luận việc triển khai năng lực liên lạc vệ tinh mới cho quân đội.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký ý định thư về hợp tác không gian với tập đoàn viễn thông Nokia và công ty tình báo vệ tinh ICEYE (Phần Lan) nhằm nghiên cứu xây dựng hạ tầng thông tin vệ tinh có tính tự chủ cao hơn.

"Chiến tranh hiện đại đã chứng minh rằng thông tin liên lạc đáng tin cậy là vấn đề an ninh quốc gia sống còn. Chúng ta phải dựa vào các năng lực mà chính mình có thể kiểm soát", Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh.

(Theo CNBC)