Trong chiến lược phát triển đô thị hiện đại, kinh tế đêm được xem là đòn bẩy quan trọng để kích cầu chi tiêu, gia tăng dịch vụ và giữ chân du khách. Dù có tiềm năng lớn và tốc độ đô thị hóa nhanh, Hà Tĩnh thời gian qua vẫn thiếu vắng những không gian quy hoạch tập trung quy mô lớn phục vụ các hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí về đêm.

Thành công của tuyến phố đi bộ tại KĐT Elite Residence thu hút hơn 30.000 lượt khách trong 3 ngày sự kiện không chỉ tạo nên điểm nhấn cảnh quan mà còn mở ra hướng đi cho mô hình kinh tế đêm tại Thành Sen.

Hiện thực hóa mô hình phố đi bộ thương mại

Tọa lạc tại phường Thành Sen (khu vực Thạch Quý cũ), tuyến phố đi bộ thương mại KĐT Elite Residence trong những ngày cuối tháng 9 đã trở thành điểm sáng của toàn thành phố. Bằng việc tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật kết hợp cùng gần 100 gian hàng thương mại, dự án đã đón nhận hơn 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm và thưởng thức văn nghệ.

Quy hoạch đồng bộ với lòng đường thông thoáng, vỉa hè rộng rãi, hệ thống điện chiếu sáng đã tạo nên một hạ tầng lý tưởng cho mô hình tuyến phố kinh tế đêm. Thay vì tự phát dọc các tuyến quốc lộ hay khu dân cư cũ, một không gian phố đi bộ nằm trong khu đô thị mới giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Cú hích gia tăng giá trị tài sản dài hạn

Kinh nghiệm từ các đô thị phát triển như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM cho thấy, nơi nào hình thành được phố đi bộ và trung tâm dịch vụ đêm sầm uất, giá trị bất động sản khu vực đó luôn có biên độ gia tăng vượt bậc so với mặt bằng chung.

Đại diện chủ đầu tư Skyland Group khẳng định, đơn vị cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương để duy trì các hoạt động sự kiện, lễ hội thường niên. Khi kinh tế đêm tại Elite Residence đi vào vận hành ổn định, đây sẽ không chỉ là thỏi nam châm hút dòng chi tiêu của hàng vạn người dân trong khu vực mà còn mang đến những cơ hội kinh doanh cho khu vực.

Bích Đào