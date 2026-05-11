UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển Kinh tế đêm trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”, với mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành động lực quan trọng của kinh tế đô thị.

Theo Quyết định số 2419 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký, đến năm 2035, kinh tế đêm dự kiến đóng góp khoảng 7-8% GRDP của thành phố, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 12-14%/năm trong các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Hà Nội có từ 6 tới 8 khu kinh tế đêm trọng điểm

Thành phố đặt mục tiêu hình thành 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15-20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24h, được quy hoạch đồng bộ, gắn với hệ thống giao thông công cộng. Trong đó, ít nhất 3 khu đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa - du lịch đêm cấp khu vực.

Theo đề án, khu vực kinh tế đêm trục cảnh quan sông Hồng sẽ được định hướng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo năng động, trung tâm công nghiệp văn hóa, hội tụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thương mại giá trị cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mới và khẳng định vị thế Thủ đô trên bản đồ sáng tạo khu vực và quốc tế.

Kinh tế đêm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa Ảnh: Hoàng Hà

Định hướng đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế đêm có sức cạnh tranh trong khu vực, với kinh tế đêm đóng góp trên 12% GRDP. Thành phố hướng tới xây dựng thương hiệu “thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”, sở hữu một số không gian và sự kiện đêm mang tầm quốc tế, thu hút 8-10 triệu lượt khách quốc tế tham gia hoạt động ban đêm mỗi năm.

Để triển khai mục tiêu này, Hà Nội sẽ quy hoạch không gian kinh tế đêm thành 3 khu vực quản lý hành chính gồm vùng động 1, vùng tĩnh 2 và vùng chuyển tiếp 3 nhằm bảo đảm phát triển phù hợp, hiệu quả.

Thành phố xác định khai thác chiều sâu văn hóa và giá trị di sản là trọng tâm phát triển kinh tế đêm. Các hoạt động du lịch văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản và ẩm thực truyền thống sẽ được tập trung phát triển tại khu vực Hoàn Kiếm, phố cổ, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tứ Trấn và vùng phụ cận, đi kèm kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và trật tự đô thị.

Hà Nội cũng định hướng tổ chức các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, lễ hội và sự kiện văn hóa tại các tuyến phố đi bộ, công viên, khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; đồng thời phát triển hệ thống rạp hát, bảo tàng, triển lãm, phòng tranh và không gian sáng tạo.

Phát triển dịch vụ du thuyền đêm trên sông Hồng

Đối với các khu vực ngoại thành, thành phố sẽ phát triển các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng qua đêm, trải nghiệm nghề thủ công, lễ hội truyền thống và du lịch cộng đồng.

Theo đề án, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Thương mại dịch vụ Hà Nội tại trục cảnh quan sông Hồng, dự kiến hoàn thành năm 2030, sẽ được định hướng trở thành khu kinh tế đêm văn hóa - sáng tạo mang tính biểu tượng của Hà Nội về đêm, hội tụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao và dịch vụ thương mại cao cấp.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu quản lý kinh tế đêm theo hướng đô thị thông minh, với 80-90% giao dịch thanh toán không tiền mặt và 100% khu vực trọng điểm được trang bị hệ thống giám sát an ninh, hạ tầng số.

Thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số và bản đồ số về kinh tế đêm phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và vận hành; phát triển nền tảng số dùng chung kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người sử dụng dịch vụ.

Về giao thông, Hà Nội dự kiến tổ chức các tuyến xe buýt trợ giá kết nối các tổ hợp giải trí ban đêm; kéo dài thời gian hoạt động của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tuần, ngày lễ khi đủ điều kiện.

Đến năm 2030, thành phố định hướng phát triển dịch vụ du thuyền đêm trên sông Hồng, kết nối từ cầu Long Biên đến bãi giữa sông Hồng, kết hợp tham quan cảnh quan thành phố với biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực trên thuyền.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu kinh tế đêm, xây dựng hệ sinh thái truyền thông riêng trên nền tảng số và đẩy mạnh quảng bá trên các kênh quốc tế hướng tới các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Đề án cũng yêu cầu tập trung đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đêm, nghệ sĩ biểu diễn không gian công cộng, lực lượng vận hành, an ninh, y tế và cứu hộ phục vụ các hoạt động về đêm.