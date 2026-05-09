Hà Nội đã xác định kinh tế đêm được là một hợp phần của hệ sinh thái kinh tế đô thị, phát triển theo hướng tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo đóng vai trò nền tảng.

Với đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” phê duyệt ngày 9/5, UBND thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái kinh tế đêm Hà Nội có bản sắc, có trọng tâm, có khả năng vận hành bền vững, gắn với di sản, công nghiệp văn hóa, sáng tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ hiện đại và đô thị thông minh.

Hà Nội cũng sẽ từng bước đưa kinh tế đêm trở thành một động lực tăng trưởng mới của kinh tế dịch vụ Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, gia tăng sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định thương hiệu “Đêm Hà Nội” an toàn, văn minh, bản sắc và có sức cạnh tranh trong khu vực.

Một trong những chỉ tiêu cụ thể được đặt ra trong đề án là đến năm 2030, kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố và từng bước gia tăng tỷ trọng đóng góp vào thu ngân sách. Tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt 25 - 30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2,5 - 3,5 ngày.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, UBND thành phố Hà Nội đã vạch rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhóm nhiệm truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu đóng vai trò quan trọng, với 3 giải pháp chính gồm: Xây dựng nền tảng công tác truyền thông; truyền thông cộng đồng và xây dựng sự đồng thuận và đồng hành của các bên liên quan; truyền thông lan tỏa, quảng bá cấp quốc gia và quốc tế.

Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ xác lập định vị chiến lược để Thủ đô là “Trung tâm kinh tế đêm đặc sắc hàng đầu khu vực”, dựa trên lợi thế khác biệt là văn hóa di sản và sáng tạo; chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu kinh tế đêm Hà Nội; xây dựng và vận hành hệ sinh thái truyền thông thương hiệu riêng trên nền tảng số.

Tổ chức định kỳ các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức các cấp; xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ quản lý kinh tế đêm dành cho cán bộ cấp cơ sở, ban hành sổ tay thực hành quản lý kinh tế đêm theo tiêu chuẩn thống nhất toàn thành phố.

Nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới để tạo dựng sự đồng thuận và đồng hành của các bên liên quan trong thúc đẩy phát triển kinh tế đêm Hà Nội như: Triển khai các chiến dịch truyền thông đa nền tảng, lợi ích và chính sách thúc đẩy kinh tế đêm đối với người dân Thủ đô; phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố Hà Nội trong việc mở các chuyên mục, chuyên trang (tiếng Việt và tiếng Anh) để tuyên truyền về lợi ích của kinh tế đêm và nếp sống văn hóa đêm của người dân Thủ đô;

Phát động các phong trào hưởng ứng và tham gia trong cộng đồng cư dân; tổ chức vinh danh các cơ sở kinh doanh tiêu biểu, các cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của kinh tế đêm văn minh, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa đêm Thủ đô.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ đẩy mạnh truyền thông để thay đổi hành vi tiêu dùng đêm của người dân Thủ đô, đặc biệt là nhóm 22 - 35 tuổi, định hình tiêu dùng kinh tế đêm theo lối sống lành mạnh, trải nghiệm văn hóa, sáng tạo và có trách nhiệm; từ đó thông qua nền tảng số, nội dung ngắn, KOL/KOC góp phần xây dựng hình ảnh, giới thiệu hoạt động, chia sẻ trải nghiệm thực tế các hoạt động văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Song song đó, nhiều giải pháp về chuyển đổi số, tích hợp đô thị thông minh trong quản lý sẽ được tổ chức thực hiện trong thời gian tới, tiêu biểu như: Xây dựng cơ sở dữ liệu số và bản đồ số về kinh tế đêm làm nền tảng cho quản lý, quy hoạch, xúc tiến và vận hành;

Bản đồ số kinh tế đêm Hà Nội cho phép tra cứu địa điểm, khung giờ hoạt động, loại hình dịch vụ, mức độ đông khách, điểm đỗ xe, tuyến giao thông kết nối, sự kiện đang diễn ra, mức độ an toàn và thông tin hỗ trợ du khách; phát triển nền tảng số dùng chung phục vụ quản lý và vận hành kinh tế đêm, kết nối các cơ quan quản lý, ban quản lý khu vực, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người sử dụng dịch vụ...

Đồng thời, xây dựng hệ thống giám sát an toàn vận hành kinh tế đêm đảm bảo đồng bộ thống nhất với đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”; tích hợp dữ liệu GIS 3D, dữ liệu đô thị và dữ liệu cảm biến hiện trường trên cơ sở hệ thống camera AI, cảm biến tiếng ồn, ánh sáng, mật độ hoạt động…; cho phép theo dõi hoạt động kinh tế đêm theo thời gian thực, phát hiện và cảnh báo sớm các rủi ro như cháy nổ, tụ tập đông người, mất an ninh trật tự, và các sự cố bất thường; kinh tế đêm dựa trên các chỉ số về môi trường, an ninh và khả năng tiếp cận; thúc đẩy thanh toán số, thương mại điện tử và kinh doanh đa nền tảng trong kinh tế đêm...