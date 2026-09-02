Phở gà Hà Nội thành từ khoá được quan tâm

Hình ảnh những bát phở nghi ngút khói, thịt gà xếp đầy đặn và không gian quán ăn giữa phố phường Hà Nội liên tục xuất hiện trong các bài chia sẻ của du khách xứ tỷ dân, thu hút lượng lớn tương tác. Thậm chí có người cho biết, họ quay lại quán phở gà vài lần trong chuyến đi Hà Nội vì hợp khẩu vị.

Hình ảnh về phở gà Hà Nội được chia sẻ trên Xiaohongshu. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, địa chỉ được nhắc tới nhiều nhất là phở gà Nguyệt (phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm). Đây là quán ăn lâu năm và nổi tiếng đông khách tại Hà Nội. Phở gà Nguyệt có 4 năm liên tiếp nằm trong Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá cả phải chăng).

Hồi tháng 6, trong một cuộc phỏng vấn ngắn với PV VietNamNet, chị LiuXin Chen (23 tuổi), du khách từ Trung Quốc tới Việt Nam du lịch cho biết, phở gà Nguyệt rất nổi tiếng trên các trang mạng xã hội của quốc gia tỷ dân. Vừa tới Hà Nội, chị Chen đã tìm tới quán thưởng thức.

"Đúng như tôi mong đợi, phở rất ngon, vừa miệng, bánh mềm, dẻo, nước dùng thanh", nữ du khách chia sẻ.

Chị LiuXin Chen thưởng thức phở gà Nguyệt

Địa chỉ được khen ngợi

Tháng 12/2023, Michelin Guide từng có một bài viết khen ngợi phở Nguyệt và ưu ái gọi đây là "viên ngọc quý" của người mê phở gà phố cổ Hà Nội. Quán ăn này được mở từ năm 2009 bởi bà Lê Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1967).

Ngay cửa quán là 2 bàn inox cỡ lớn, tủ kính đựng kín những khay thịt gà với da vàng ươm, nồi nước dùng nghi ngút khói và xếp gọn gàng các nguyên liệu như bánh phở, hành lá, hành phi…

Bà Nguyệt chia sẻ, loại gà quán sử dụng là gà mái ta lai, đã đẻ 2 lứa để thịt chắc, thơm, độ dai vừa phải, da giòn, trọng lượng trung bình từ 2,7-3kg.

Với nước dùng, bà Nguyệt ninh từ xương ống, xương hom lợn trong 10-12 tiếng. Xương gà lọc tới đâu sẽ thả vào nồi để ninh cùng tới đó. Thành phần không thể thiếu để tạo mùi thơm, màu vàng cho nước dùng là hành nướng, gừng nướng, một chút nấm hương.

Phở gà nước và phở gà trộn tại quán

Ngoài phở nước, phở gà trộn cũng là món đắt khách. Bát phở gồm bánh phở chần nóng hổi quyện nước xốt đậm đà, thịt gà xé, lạc rang, giá chần, hành khô phi giòn rụm. Nước xốt được làm từ nước tương, đường và nước dùng phở.

Bà Nguyệt cho biết, sau khi được Michelin giới thiệu, lượng khách quốc tế tới quán tăng mạnh, đặc biệt là khách Trung Quốc.

Theo các bài đăng trên Xiaohongshu, nhiều du khách Trung Quốc dành lời khen cho món phở trộn đùi, lưng. Họ đánh giá đây là sự kết hợp hài hoà giữa sợi phở mềm, thấm nước xốt với thịt gà tươi, dai giòn, đáng phải thử khi tới Hà Nội.

Phở tại quán có giá từ 55.000 đồng (phở gà lườn) tới 120.000 đồng (phở đùi lưng, nhiều thịt). Nếu gọi thêm lòng mề, giá tăng thêm 25.000 đồng.

Tuy nhiên, nhiều vị khách xứ Trung cũng thẳng thắn chia sẻ, mức giá của quán khá cao so với khẩu phần ăn. Một số ít cho rằng, phở gà truyền thống của quán không có nhiều khác biệt so với các quán ăn đường phố khác tại Hà Nội. Ngoài ra, quán có lượng khách đông nên giờ cao điểm có thể phải chờ đợi xếp chỗ, gọi món.

Phở gà Nguyệt có giá từ 55.000 đồng tới 120.000 đồng

Ngoài phở gà Nguyệt, trong các bài đăng liên quan phở gà Hà Nội, nhiều người sử dụng Xiaohongshu đề cập tới phở gà Huyền Hương trên phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm. Phở gà Huyền Hương là 1 trong 9 cơ sở mới xuất hiện trong danh sách Michelin Selected (Michelin tuyển chọn) năm 2026 tại Việt Nam.

Du khách Trung Quốc đánh giá cao về không gian quán - rộng, khang trang, điều hoà mát mẻ, có góc cửa kính ngắm phố phường đẹp mắt và dịch vụ tốt.

Hình ảnh nổi bật của quán ăn này là quầy chế biến ngay cửa ra vào tầng 1 - nơi những con gà vừa luộc nóng hổi, lớp da vàng ươm được trưng bày gọn gàng. Khách gọi phần thịt nào, những người thợ lành nghề sẽ chặt, lọc xương thoăn thoắt.

Phở gà Huyền Hương được xem là phở gà đắt nhất nhì Hà Nội

Món chủ đạo của quán là phở gà truyền thống. Mỗi bát phở có giá từ 90.000 đồng (thịt lườn) tới 160.000 đồng (bát đặc biệt có thịt gà, tràng trứng non, gan, mề, tiết, mọc).

Phần lớn các bài đăng đều lưu ý: Giá phở gà ở quán không rẻ, có thể lên tới 150.000 đồng/bát, tuy nhiên chất lượng khá tương xứng.