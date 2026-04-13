Tối 12/4, Đại tá Nguyễn Minh Hải cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra việc tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo các tổ tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Đức Thắng

Công an tỉnh Ninh Bình giao lực lượng CSGT làm nòng cốt tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tại các tuyến giao thông thuộc các phường Hoa Lư, Hà Nam và Nam Định. Đây là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập vi phạm các hành vi trên.

Việc tuần tra, kiểm soát được thực hiện công khai, kết hợp hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Kiểm tra trực tiếp các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Hải yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhất là đối với thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác, văn hóa giao tiếp ứng xử với nhân dân; chú ý bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tổ công tác lập biên bản với các trường hợp vi phạm. Ảnh: Đức Thắng

Ngay trong đêm 12/4, tổ công tác đã lập biên bản 16 trường hợp với 47 hành vi vi phạm, phạt tiền 159 triệu đồng, tạm giữ 7 phương tiện, tịch thu 1 phương tiện.