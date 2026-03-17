Nhằm ngăn chặn tình trạng ô tô tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông, tối 16/3, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) bố trí các tổ công tác kiểm tra tại nút giao Vạn Phúc - Tố Hữu (phường Hà Đông).

Cảnh sát xác định đây là tuyến đường chính vận chuyển bùn đất từ một số công trình xây dựng về nơi tập kết, nên xảy ra tình trạng ô tô tải làm rơi vãi bùn đất ra đường. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.

Khoảng 20h, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô tải BKS 29H-308.XX do tài xế Lữ T.A. (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nắp sau thùng ô tô tải bám nhiều bùn đất, có nguy cơ rơi vãi xuống đường khi phương tiện lưu thông.

Trình bày với cảnh sát, tài xế Lữ T.A. cho biết khi rời khỏi công trình, công nhân đã phun nước rửa lốp và thân xe. Tuy nhiên, do trời tối nên không xịt rửa nắp thùng xe.

“Do sơ suất, tôi không kiểm tra phía sau xe nên để bùn đất bám vào. Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ rút kinh nghiệm, kiểm tra kỹ trước khi ra đường”, tài xế Lữ T.A. nói.

Tổ CSGT lập biên bản xử phạt tài xế Lữ T.A. 3 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi chất thải, bùn đất hoặc vật liệu xây dựng ra đường.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế điều khiển ô tô tải mang BKS 28C-100.XX cho biết, sau lần bị xử phạt này sẽ cố gắng chằng buộc bạt thật kỹ để không làm bùn đất rơi xuống đường.

Trung tá Trần Văn Công, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, các tài xế và chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi rời công trường nhằm bảo đảm xe luôn sạch sẽ, không để rơi vãi vật liệu xuống đường trong quá trình lưu thông. Đồng thời, người quản lý công trường cũng phải nâng cao ý thức, nhắc nhở công nhân xịt rửa kỹ lốp, thành thùng và nắp thùng xe để bảo đảm không còn dính bùn, đất.

“Thực tế, cùng xuất phát từ một công trình, nếu lái xe kiểm tra kỹ phương tiện trước khi rời đi thì xe sẽ luôn sạch sẽ, không làm rơi vãi bùn đất”, Trung tá Trần Văn Công nhấn mạnh, qua đó đề cao trách nhiệm của người điều khiển phương tiện.

Cũng theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 7, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý ô tô tải vi phạm các lỗi như làm rơi vãi bùn đất, chở quá tải, cơi nới thành thùng… nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.