Tối 13/8 theo giờ địa phương, Sở Cảnh sát thành phố Tampa (bang Florida, Mỹ) đã huy động máy bay trực thăng hỗ trợ lực lượng mặt đất để ngăn chặn nhóm hơn 200 người điều khiển mô tô và xe địa hình (dirt bike) đang đua xe, bốc đầu và làm náo loạn đường phố.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Tampa, sự việc xảy ra lúc 19h24 tối, khi nhóm “quái xế” tràn ra đường, di chuyển thành đoàn lớn, gây cản trở nghiêm giao thông nghiêm trọng. Hình ảnh từ trên cao cho thấy nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trực thăng của cảnh sát đã bám sát, dẫn đường cho các tổ tuần tra dưới mặt đất bao vây, chia cắt, giải tán đoàn xe thành nhiều tốp nhỏ và thực hiện bắt giữ các đối tượng. Hiện lực lượng chức năng chưa công bố số người bị bắt hoặc phương tiện bị tạm giữ.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

(Theo Newsflare)

