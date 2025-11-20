Chiều 20/11, C04 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng giữ chức Phó Cục trưởng C04 - Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Bùi Duy Hưng. Ảnh: C04

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chúc mừng Thượng tá Bùi Duy Hưng và khẳng định việc điều động, bổ nhiệm là vinh dự lớn của cá nhân Thượng tá Hưng, cũng như tập thể C04 và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trên cương vị mới, Thượng tá Bùi Duy Hưng khẳng định sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể C04 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.