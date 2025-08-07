Ngày 7/8, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết đã yêu cầu ông L.T.C. giải trình sự việc. Đơn vị cũng đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an để xử lý theo quy định. Ông L.T.C. liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 18 (đoạn gần cầu Trắng).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Trước đó khoảng 18h ngày 6/8, ông C. điều khiển ô tô 5 chỗ BKS 14A-258.94 bất ngờ va chạm liên tiếp với 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông C. cố thủ trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn trong hơn một giờ.

Sau quá trình thuyết phục, ông C. mới đồng ý kiểm tra, kết quả cho thấy ông C. vi phạm nồng độ cồn với mức 0,8 mg/l khí thở.