“Phố hàng hiệu” sáng bừng

Ngay tại ga quốc nội T3 mới toanh, một khu phố “hàng hiệu” thu nhỏ khiến nhiều hành khách bất ngờ. Hơn 200 thương hiệu quốc tế hội tụ như Levi’s, Calvin Klein, Swarovski, Moschino, MCM, TUMI… rực rỡ trong ánh đèn, thu hút bước chân đông đảo du khách.

Thi thoảng có thể bắt gặp những vị khách tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian chờ bay bằng những nụ cười hài lòng trong niềm vui mua sắm tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại ga quốc nội Việt Nam một không gian mua sắm ngập tràn thương hiệu quốc tế đáp ứng nhu cầu phong phú dành riêng cho hành khách nội địa. “Chúng tôi lựa chọn những thương hiệu phù hợp nhất để hành khách có thể sở hữu những bộ sưu tập xu hướng, vừa tận hưởng ưu đãi hấp dẫn và giá cả cạnh tranh”, quản lý một cửa hàng chia sẻ.

Một du khách người Pháp trò chuyện: “Chúng tôi dành cả giờ đồng hồ ở SASCO Duty Free, vì có những thương hiệu quen thuộc, nhiều dòng sản phẩm mới và cảm nhận được sự chăm sóc tận tình từ nhân viên. Tôi như thấy mình lạc trong trung tâm thương mại rực rỡ”.

Hình ảnh Việt Nam duyên dáng hiện đại

Du khách cũng ấn tượng với không gian được thiết kế sống động hồn Việt. Hình ảnh chiếc nón lá cách điệu, tre, gỗ, mây hòa quyện trong kiến trúc hiện đại, sáng trưng ánh đèn mang theo hơi thở của Việt Nam vừa truyền thống vừa hiện đại, chạm đến cảm xúc của những tín đồ mua sắm.

Mỗi du khách dường như tìm thấy một phần của mình. Một vị khách Trung Quốc thích thú với trà thảo mộc và các món quà thủ công tinh xảo. Nhóm du khách Ấn Độ vui vẻ ướm khăn thổ cẩm, khăn rằn Nam Bộ. Du khách phương Tây, Nhật hay Hàn hào hứng với nón lá, tranh thêu tay, trái cây sấy Việt Nam đủ vị xoài, sầu riêng, dừa… Điều ấn tượng hơn cả là sự am hiểu và tận tâm của nhân viên. Họ tự hào kể cho du khách về làng nghề đặc sản, về cách bảo quản lụa hay gợi ý món quà hợp nhất dành tặng bạn bè, người thân.

Mỗi chuyến bay khởi đầu bằng một trải nghiệm đáng nhớ, càng tuyệt vời khi hành trình chờ đợi tại sân bay của mỗi hành khách có thể chạm đến những cảm xúc trọn vẹn, lan toả nét duyên dáng Việt Nam.

Vĩnh Phú