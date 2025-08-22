Ngày 22/8, thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến lượng khách và chuyến bay sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, với đỉnh điểm có thể đạt 130.000 lượt khách mỗi ngày.

Cụ thể, số chuyến bay trung bình ngày sẽ là 730 chuyến (tăng 6% so với hiện tại), trong đó có 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế. Lượng khách trung bình cũng tăng 6%, đạt 125.000 người/ngày, với khách nội địa chiếm 75.000 và khách quốc tế là 50.000.

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khách đi lại sáng 22/8. Ảnh: T.Linh

Đặc biệt, hai ngày cao điểm là 30/8 (cao điểm khách nội địa đi) và 2/9 (cao điểm khách nội địa đến), sân bay dự kiến phục vụ khoảng 750 chuyến bay với hơn 130.000 lượt khách.

Cùng với việc chuẩn bị cho cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã hoàn tất việc chuyển đổi các chuyến bay nội địa của nhiều hãng hàng không sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3. Các hãng bay đã chuyển đổi bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines.

Các hãng bay lớn dời vào ga T3 hoạt động trước lễ 2/9. Ảnh: T.K

Riêng hãng hàng không VietJet Air vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa tại Nhà ga hành khách T1.

Việc phân bổ lại các hãng bay nhằm giảm tải cho Nhà ga T1 và nâng cao trải nghiệm cho hành khách, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách tăng cao dịp lễ.

Với dự báo lượng khách và chuyến bay tăng vọt, lực lượng an ninh sân bay đã được tăng cường, bố trí trực 24/7 tại các khu vực trọng yếu như sảnh nhà ga, khu vực soi chiếu, khu vực công cộng và sân đỗ.

Công tác an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: T.Linh

Công tác kiểm tra, giám sát an ninh hàng không cũng được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ các quy định của Cục Hàng không Việt Nam, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất ngờ, mang đến sự an tâm tối đa cho hành khách trên các chuyến bay.