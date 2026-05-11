Ngày 11/5, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư". Sự kiện thu hút hơn 1.200 đại biểu, trong đó có gần 800 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc lựa chọn Điện Biên là chọn một vùng đất giàu tiềm năng, nhưng cũng đòi hỏi các nhà đầu tư phải có tầm nhìn chiến lược, sự kiên trì và tâm huyết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Điện Biên và các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ giải ngân và thi công. Đặc biệt, với các dự án du lịch và nông nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển trên nền tảng tôn trọng thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và môi trường nguyên sơ. Đây là những giá trị cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn riêng của Điện Biên.

Đồng thời, các biên bản ghi nhớ, cam kết đầu tư phải sớm được cụ thể hóa bằng những dự án thực tế trên địa bàn.

Hội nghị năm nay là sự kiện kinh tế, đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút đông đảo các tập đoàn lớn cùng đại diện cơ quan ngoại giao đến từ Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào...

Các đại biểu tham quan gian trưng bày đặc sản Điện Biên.

Theo định hướng của tỉnh, Điện Biên đặt mục tiêu thu hút dòng vốn vào 6 lĩnh vực trọng tâm: Du lịch, đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và logistics. Tầm nhìn dài hạn của địa phương là trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Điện Biên cam kết mạnh mẽ trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn và bình đẳng.

Đáng chú ý, hạ tầng giao thông đang được tỉnh ưu tiên hàng đầu với việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang. Đây được xem là "đòn bẩy" then chốt để mở rộng không gian phát triển và kết nối liên vùng.

Với phương châm “Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”, thông qua hội nghị, tỉnh Điện Biên truyền đi thông điệp sẵn sàng trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư chiến lược.