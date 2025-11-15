Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 tại khu dân cư liên thôn Suối Cau - Suối Sâu - Bến Khế ở xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Cùng chung vui với bà con tại Ngày hội có ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở ngành và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ bà con các dân tộc thôn Bến Khế - Suối Cau - Suối Sâu. Ông cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của xã Bắc Khánh Vĩnh và khu dân cư liên thôn, với 1.118 hộ, trên 4.600 nhân khẩu, cùng 9 dân tộc anh em sinh sống, đoàn kết, hòa thuận, đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ông nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của Việt Nam, đã trở thành cầu nối giữa các dân tộc và cộng đồng. Ngày hội đoàn kết không chỉ mang lại niềm vui và sự đồng thuận mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Khối đại đoàn kết là nguồn lực quan trọng giúp Đảng và nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngày hội cũng nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và củng cố quyền làm chủ của nhân dân.

Phó Thủ tướng tặng quà người dân ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Theo Phó Thủ tướng, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước vào kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và toàn diện. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong mô hình này, Mặt trận Tổ quốc và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đóng vai trò quan trọng, là trung tâm tập hợp ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết. Mặt trận kết nối ý Đảng với lòng dân, theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Phó Thủ tướng tham gia các hoạt động tại Ngày hội. Ảnh: X.N

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Khánh Vĩnh chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát triển phong trào học tập suốt đời và xây dựng “công dân số”; thường xuyên nắm bắt tâm tư của Nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ và phát huy quyền làm chủ của dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh tăng cường chăm lo cho gia đình, thân nhân người có công với cách mạng và huy động nguồn lực từ cộng đồng để hỗ trợ người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xã Bắc Khánh Vĩnh tham dự Ngày hội. Ảnh: X.N

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tặng quà cho liên khu dân cư Suối Cau - Bến Khế - Suối Sâu và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Bắc Khánh Vĩnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng 20 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo.