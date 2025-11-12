Trong tình hình mới, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng lợi dụng yếu tố tôn giáo, văn hóa và những khó khăn trong đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số để xuyên tạc, kích động.

Trước thực tế đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Cùng với các lực lượng trong hệ thống chính trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không chỉ tuyên truyền, vận động, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống; tham gia hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo đời sống, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo đời sống, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. (Ảnh: Tuấn Ninh)

Nói thật và làm thật, dân tin

Cách trung tâm xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng khoảng 15km đường núi, xóm Lũng Giàng là nơi sinh sống của 44 hộ, với 245 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông. Sinh kế của bà con chủ yếu trồng ngô, gừng, chăn nuôi; nơi đây thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, sản xuất.

Theo ông Dương Văn Tu, Trưởng xóm Lũng Giàng, do đời sống khó khăn, trước đây có một bộ phận bà con bị ép buộc, lôi kéo theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tổ chức này tuyên truyền bà con đi theo thì không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, ốm đau tự khỏi bệnh…

“Nhưng khi bà con ở Lũng Giàng thiếu nước sinh hoạt, đói ăn, không có đường giao thông… thì có chỉ Đảng, Nhà nước cử cán bộ về làm đường giao thông, xây bể nước, cứu đói giáp hạt", ông Tu nói.

Sự thay đổi ở Lũng Giàng không phải diễn ra một sớm một chiều. Trong sự thay đổi đó có vai trò không nhỏ của những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh thuộc Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Nặm - những người “3 bám, 4 cùng” để đưa chính sách về cơ sở.

Là người dân tộc Mông, Trung tá Dương Đức Lợi, cán bộ ĐBP Lũng Nặm, đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích cho người dân hiểu rõ về thủ đoạn lôi kéo, từ đó cảnh giác và kiên quyết không nghe theo lời xúi giục từ các đối tượng thuộc những hội/nhóm lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật.

Giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phân công 332 cán bộ tăng cường cho những xã biên giới và giới thiệu gần 2.000 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản; phân công gần 10.000 đảng viên phụ trách hơn 42 nghìn hộ gia đình; góp phần củng cố 2.190 chi bộ và hơn 4.700 tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả. (Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Biên phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030)

Bên cạnh đó, chủ động “tìm đến để nghe đồng bào mình nói, nói để đồng bào mình hiểu”, Trung tá Lợi đã cùng bà con trồng thử nghiệm giống ngô mới chịu được hạn tốt và tăng năng suất; tham mưu cùng với UBND xã Lũng Nặm và Đồn hỗ trợ giống vật nuôi cho các gia đình còn gặp nhiều khó khăn định kỳ theo quý, theo năm.

Với sự đồng hành của các chiến sĩ quân hàm xanh, Lũng Giàng đang dần vơi đi gian khó, đời sống của người dân dần cải thiện. Tháng 7/2025, 12 căn nhà kiên cố ở xóm đã được dựng lên từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; bể nước sinh hoạt với dung tích 140 m³ đã được đầu tư, chuẩn bị đưa vào sử dụng, củng cố thêm niềm tin của đồng bào.

“Bà con cảm nhận rõ sự đổi thay của xóm và rất biết ơn Đảng, biết ơn Nhà nước. Ai cũng mong muốn được tiếp tục đồng hành và tin tưởng sẽ thoát nghèo”, Trưởng xóm Lũng Giàng Dương Văn Tu xúc động nói.

Nhận thức đúng được chuyển hóa thành hành động

Những chính sách về xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa,... được triển khai hiệu quả đã củng cố niềm tin của đồng bào với vào Đảng, Nhà nước. Ở các địa bàn biên giới, khi quân đội trực tiếp đồng hành, lòng tin đó chuyển hóa thành hành động để bảo vệ biên cương.

Xóm Lũng Chung, xã Trùng Khánh (trước sáp nhập thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh) có 56 hộ, với 237 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Tày, Nùng. Đây là một trong 33 xóm biên giới thuộc phạm vi quản lý của ĐBP Ngọc Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Chung, thời gian qua, Đồn đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động, nên ý thức và sự hiểu biết luật pháp về quản lý biên giới của bà con ở xóm Lũng Chung đã chuyển biến rõ rệt.

“Từ nhận thức đến hành động, hiện 100% hộ dân trong xóm tích cực, tự nguyện cùng lực lượng chức năng hăng hái tham gia phát quang đường biên, cột mốc, tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự", Thượng tá Bạc cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Ngọc Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng hỗ trợ nhân dân các xóm biên giới lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. (Ảnh: Quốc Sơn)

Theo ông Hoàng Văn Tình, Trưởng xóm Lũng Chung, hiện đời sống kinh tế của nhiều người dân trong xóm còn khó khăn. Cả xóm có 59 hộ thì có 13 hộ nghèo, còn lại đều thuộc diện cận nghèo.

“Bà con trong xóm luôn sát cánh cùng bộ đội bảo vệ đường biên, cột mốc. Khi có dấu hiệu bất thường, bà con lập tức thông báo cho bộ đội", Trưởng xóm kiêm Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, cột mốc xóm Lũng Chung Hoàng Văn Tình nói.

Cũng như ở xóm Lũng Chung, đồng bào các dân tộc tại các thôn, bản khu vực biên giới trên cả nước đã cùng lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương củng cố “lá chắn” bảo vệ phên giậu Tổ quốc. Từ năm 2013 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã vận động gần 40.000 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc; thành lập 14.822 tổ tự quản an ninh, trật tự; đăng ký 3.219 tổ tàu thuyền an toàn, 916 bến bãi an toàn và 54 đội sản xuất trên biển, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Xây dựng biên cương vững mạnh không chỉ ở đường biên, cột mốc, mà trước hết là ở lòng dân. Khi đồng bào tin Đảng, tin Nhà nước và sát cánh cùng lực lượng vũ trang, biên giới sẽ là vùng đất của bình yên, đoàn kết và phát triển. "Lá chắn đoàn kết" nơi phên giậu Tổ quốc vì thế được nuôi dưỡng từ chính cuộc sống, từ niềm tin và những điều bình dị nhưng bền bỉ của quân dân biên giới.