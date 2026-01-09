Thưa đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương!

Thưa đại diện các tổ chức, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế!

Thưa Quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động của một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, bộ máy tổ chức và các điều kiện cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động ngày hôm nay.

Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện”, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Thưa quý vị đại biểu,

Việc chúng ta quyết tâm hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đơn thuần xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà đây là sự lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào "cuộc chơi lớn" của toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, coi đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, nhằm kiến tạo một hành lang pháp lý vượt trội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao.

Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Đà Nẵng nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với lợi thế địa kinh tế là cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và một chính quyền năng động, Đà Nẵng không chỉ đóng vai trò là một mắt xích kết nối, mà phải trở thành một động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Do đó, sự kiện hôm nay không dừng lại ở ý nghĩa hành chính, mà là một tuyên bố chính trị mạnh mẽ về sự sẵn sàng của Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tuy nhiên, tiềm năng hay lợi thế mới chỉ là điều kiện cần. Để biến tiềm năng thành sức mạnh, thành của cải vật chất, thành nguồn lực cho phát triển, chúng ta cần một tư duy hành động hoàn toàn mới.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, tôi đề nghị chúng ta phải thống nhất và quán triệt quan điểm xuyên suốt. Đó là xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước mà là sự nghiệp của hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư. Chúng ta phải dứt khoát từ tư duy quản lý, xin – cho sang tư duy đồng hành, kiến tạo. Trong đó, các nhà đầu tư chiến lược không chỉ là đối tác kinh doanh, mà các bạn chính là nguồn tri thức chính sách, nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Chính phủ Việt Nam trong việc định hình luật chơi và xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến, hấp dẫn.

Để bộ máy đi vào vận hành trơn tru, thực chất, hiệu quả, tôi đề nghị:

1. Đối với Hội đồng điều hành và các Bộ, ngành Trung ương:

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận xây dựng và vận hành một Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề rất mới, rất khó và chưa có tiền lệ đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm tài chính đã hình thành từ lâu trong khu vực.

Vì vậy, tư duy quản lý không được cứng nhắc. Chúng ta phải thường xuyên rà soát, cập nhật và sửa đổi để khung khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn hơn. Mục tiêu tối thượng là tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội để thu hút bằng được các định chế tài chính hàng đầu và nguồn vốn quốc tế.

Phải coi ý kiến của nhà đầu tư là kênh tham vấn quan trọng bậc nhất trong hoạch định chính sách. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng để xử lý các vướng mắc theo nguyên tắc mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý. Kiên quyết không để tư duy cũ, quy trình cũ kìm hãm sự phát triển của một mô hình mới.

2. Đối với thành phố Đà Nẵng, tôi đề nghị phải tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

- Một là phối hợp chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh để hoàn thiện Quy chế hoạt động chung, đảm bảo hai trung tâm bổ trợ cho nhau. Phải báo cáo, xin ý kiến của Hội đồng điều hành trước khi hoàn thiện, trình ký ban hành chậm nhất trong tháng 1/2026.

- Hai là, hạ tầng cứng (trụ sở, tòa nhà...) có thể làm dần theo lộ trình, nhưng hạ tầng mềm (nhân lực, dữ liệu, đường truyền...) phải đi trước một bước. Khẩn trương kiện toàn bộ máy Cơ quan điều hành tại Đà Nẵng theo hướng: Tinh gọn – Chuyên nghiệp – Hiệu quả. Phải xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, giỏi ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ và có đạo đức công vụ trong sáng để đủ sức làm việc sòng phẳng với giới tài chính toàn cầu.

3. Đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bạn. Đổi lại, tôi cũng đề nghị các bạn:

- Một là, hãy tham gia sâu hơn, trực tiếp cùng với Hội đồng điều hành Trung ương xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết thế giới đang đi về đâu và Việt Nam cần đi tắt, đón đầu như thế nào. Không chỉ vậy, các bạn hãy đóng vai trò phản biện chính sách, giúp chúng tôi rà soát xem quy định nào còn bất cập, cơ chế nào cần sửa đổi để hấp dẫn hơn và hãy thẳng thắn kiến nghị. Sự đóng góp của các bạn là chìa khóa để chúng ta cùng hoàn thiện môi trường đầu tư để Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam hấp dẫn hơn, thông thoáng hơn.

- Hai là, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước...) để cùng thiết kế, xây dựng và phê duyệt các sản phẩm tài chính mới (Fintech, tín chỉ carbon, tài sản số...). Các bạn chính là những người hiểu thị trường nhất, vì vậy hãy giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm đáp ứng các nhu cầu quốc tế.

- Ba là, giấy phép đã trao, cơ chế đã có, tôi đề nghị các bạn bắt tay ngay vào việc thiết lập bộ máy, tuyển dụng nhân sự và kết nối dữ liệu. Mọi khó khăn, vướng mắc, các bạn báo cáo trực tiếp tới Hội đồng điều hành. Chúng tôi sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thưa quý vị đại biểu,

Với truyền thống năng động, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của bạn bè quốc tế, tôi tin tưởng rằng sự cộng hưởng giữa Quyết tâm chính trị của Việt Nam nói chung và Thành phố Đà Nẵng nói riêng và Trí tuệ, tiềm lực của các bạn sẽ nhanh chóng định hình và đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến thịnh vượng hàng đầu khu vực.

Nhân dịp năm mới 2026, xin chúc quý vị đại biểu một năm mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới với nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.