Sáng 31/12, tại lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao năng lực, uy tín và quá trình công tác của bà Mai.

Phó Thủ tướng cho biết, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm quản lý phong phú, từng công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Phổ thông Năng khiếu và ĐH Quốc gia TPHCM. Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020 và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2024.

Đặc biệt, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là chủ nhân Giải thưởng Kovalevskaia, đồng thời là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, trở thành một trong những nữ khoa học gia Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM thành đại học số kiểu mẫu. Ảnh: VNU

Theo Phó Thủ tướng, việc bổ nhiệm GS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ cương vị Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu cũng như phẩm chất, năng lực và uy tín của bà, đồng thời thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn đối với tập thể lãnh đạo ĐH Quốc gia TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Đại học Quốc gia TPHCM quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục – đào tạo, đặc biệt là các quyết sách mang tính đột phá, trọng tâm như Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo và Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Lấy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cùng với đó, ĐH Quốc gia TPHCM cần chủ động phối hợp với Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia; bám sát tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi, triển khai hiệu quả Chương trình Phát triển ĐH Quốc gia TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới mô hình quản trị đại học, xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM thành đại học số kiểu mẫu, đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, phát triển các chương trình liên ngành, tích hợp nội dung về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm tiên tiến và xưởng sản xuất thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm GS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNU

Nhận nhiệm vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết bà đã nhiều lần tự hỏi và tham vấn nhiều ý kiến để tìm lời giải cho câu hỏi: “Thế mạnh lớn nhất của ĐH Quốc gia TPHCM là gì?”. Theo bà, sự đồng thuận lớn nhất chính là nguồn vốn nhân lực.

Hiện ĐH Quốc gia TPHCM đang đào tạo khoảng 100.000 người học chất lượng cao, với khoảng 4.000 nhà khoa học, chuyên gia đồng thời tham gia đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực trong nhiều lĩnh vực then chốt của đất nước.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai bày tỏ niềm tự hào khi đại học này hội tụ nhiều thế hệ thầy cô giáo xuất sắc, sẵn sàng gác lại những lựa chọn “dễ hơn”, “hấp dẫn hơn”, “thu nhập cao hơn” để gắn bó và cống hiến. Từ các giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, nhiều thế hệ người học đã trưởng thành, đóng góp cho TPHCM, cho đất nước và cộng đồng khoa học.

Theo bà, “mạnh” thôi chưa đủ, điều quan trọng là dùng sức mạnh đó để làm gì. ĐH Quốc gia TPHCM cần tiếp tục là nơi tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân lực tinh hoa và chuyển hóa tri thức thành giá trị cho TPHCM và đất nước, để mỗi công trình nghiên cứu không chỉ “đúng” về học thuật mà còn “trúng” nhu cầu phát triển, để mỗi người học khi bước vào đời không chỉ giỏi nghề mà còn có trách nhiệm xã hội và khả năng học tập suốt đời.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: VNU

GS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh nhu cầu về nhân tài và tri thức của đất nước đang rất lớn, đòi hỏi ĐH Quốc gia TPHCM phải giữ vai trò đơn vị dẫn dắt về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, đại học không thể tự mãn với thành công hiện tại mà phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn để không bị tụt hậu, hướng tới mục tiêu vào tốp 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xứng đáng cùng TPHCM giữ vai trò đầu tàu của cả nước.

Với trọng trách được giao, GS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định bà nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện của các lãnh đạo Trung ương, Chính phủ, Bộ GD-ĐT và TPHCM.

Bà Mai cho biết, với vai trò là một người phụ nữ, bà thấu hiểu cả những kỳ vọng và thách thức, và tin rằng để đi đường dài cần sự bền bỉ, tử tế cùng một tập thể biết nâng đỡ nhau, trong đó, ĐH Quốc gia TPHCM chính là “gia đình lớn” đã giúp bà trưởng thành trong học thuật, nghề nghiệp và trách nhiệm.