Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam;

Kính thưa cộng đồng doanh nghiệp, các vị khách quốc tế cùng toàn thể quý vị!

Hôm nay, thay mặt Thủ tướng Chính phủ tôi có một chuyến làm việc tại Đà Nẵng với mục tiêu là hỗ trợ Đà Nẵng để tăng tốc bứt phá trong thời gian tới. Tôi rất vui mừng khi được tham dự sự kiện quan trọng ngày hôm nay là Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đây là Khu thương mại tự do đầu tiên triển khai trên đất nước ta. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, xin nhiệt liệt chúc mừng Đà Nẵng về sự kiện quan trọng ngày hôm nay.

Cũng thưa quý vị, có thể nói Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội dành cho Đà Nẵng sự quan tâm rất đặc biệt. Bộ Chính trị đã hoàn thành một Nghị quyết kinh tế đặc thù cho Đà Nẵng, Quốc hội cũng có Nghị quyết ban hành cơ chế rất thông thoáng, vượt trội cho Đà Nẵng. Điều quan trọng không phải là chỉ có những quan tâm chỉ đạo. Trong thời gian qua chúng tôi rất mừng, đánh giá rất cao nỗ lực của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã nỗ lực để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Các đồng chí có tầm nhìn rất xa, quyết tâm rất lớn, hành động rất quyết liệt biến những chủ trương của Đảng, những chính sách ưu đãi vượt trội thành hiện thực. Đà Nẵng với những công trình rất nguy nga, những dự án đồ sộ, như Bà Nà Hills… tạo nên một diện mạo và tên tuổi như bây giờ, đó là điều rất đáng nói.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau công bố về Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Đây cũng là sáng kiến của Thành ủy Đà Nẵng, chúng tôi quyết định triển khai thí điểm Khu Thương mại tự do này cũng bắt đầu từ đề xuất của Đà Nẵng. Tôi đánh giá rất cao đề xuất này, khi chúng ta khởi công Khu thương mại tự do được xem như là chúng ta kết nối với kinh tế toàn cầu, tạo ra cú hích cho nền kinh tế không chỉ của Đà Nẵng hiện nay mà là Đà Nẵng trong tương lai khi sáp nhập với Quảng Nam.

Chúng tôi cũng rất hài lòng với những đề xuất mới, những sáng kiến mới của Đà Nẵng. Bên cạnh thành lập Khu Thương mại tự do thì Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ còn cho phép Đà Nẵng triển khai nhiều sáng kiến kinh tế mới ví dụ như Trung tâm tài chính, Cảng nước sâu, Dòng sông Ánh sáng, Đà Nẵng Downtown… các dự án này chắc chắn sẽ làm cho Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chúng tôi rất tin tưởng với năng lực, sự năng động sáng tạo, với một tập thể đoàn kết quyết tâm và cách làm có thể thu hút nhà đầu tư quan tâm đến Đà Nẵng, thì các dự án trong tương lai sẽ thành hiện thực.

Nhìn đến công trình các đồng chí dự kiến sẽ lấn biển để hình thành 5 hòn đảo, tôi cũng đã liên tưởng đến hòn đảo lá cọ Dubai và hình dung trong tương lai gần chúng ta cũng có những đảo ngọc lung linh như đảo ngọc Dubai tại Đà Nẵng. Có lẽ Đà Nẵng gắn liền với số 5, thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn. Người dân Đà Nẵng đã làm nên Ngũ Phụng Tề Phi và chúng ta đang cùng nhau làm nên 5 hòn đảo ngọc. Tôi nghĩ là với những sáng kiến, nỗ lực của Đà Nẵng, với sự tham gia của những tập đoàn, thì tương lai Đà Nẵng sẽ là đầu tàu của nền kinh tế khu vực và kinh tế đất nước.

Sau khi sáp nhập, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng mở hơn, dư địa rộng hơn nhiều, tiềm năng lớn hơn nhiều, kết nối các di sản thế giới, còn tạo ra tiềm lực cho Khu Thương mại tự do kết nối các khu kinh tế khác như Chu Lai. Đây là tiềm lực kinh tế cho Cảng nước sâu, Khu Thương mại tự do, là tầm nhìn triển vọng rất đáng biểu dương.

Sắp tới, tiếp tục chúng ta phải làm gì? Trước hết sắp tới thời điểm rất cận kề rồi, chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta thực hiện quyết định rất quan trọng của Quốc hội: vẽ lại giang sơn, thành lập chính quyền mới hai cấp, với nhiều mục tiêu cho nên phải làm tốt nhiệm vụ. Ngày 30/6 tới đây đồng loạt cả nước công bố thành lập 34 tỉnh thành phố, bỏ cấp huyện và thành lập 3321 xã. Đây là những bước đi rất quan trọng để nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền, xóa bỏ khâu trung gian, để tổ chức bộ máy khoa học và tinh gọn, để thanh lọc và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tận tụy, tay nghề cao để phục vụ nhân dân tốt hơn, phục vụ phát triển kinh tế tốt hơn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, làm sao các hoạt động chính quyền liên tục phục vụ doanh nghiệp, nhân dân không bị đứt gãy.

Nhiệm vụ thứ hai, phải biến quyết định của Thủ tướng mà hôm nay chúng ta công bố thành lập Khu Thương mại tự do thành hiện thực, thực sự thành cửa ngõ gắn chúng ta thành bộ phận của nền kinh tế thế giới. Mong muốn của doanh nghiệp trong phát biểu vừa rồi có thể là thành Khu Thương mại tự do thế hệ 4, có thể so sánh với Thẩm Quyến, Astana,… Định hướng của Khu Thương mại tự do này là kinh tế xanh, kinh tế số. Là Khu Thương mại tự do đầu tiên nhưng chắc chắn là Khu thương mại tự do thắng lợi, thành công và rút ra được bài học cho các Khu Thương mại tự do sẽ hình thành trong tương lai.

Nhiệm vụ thứ ba, bây giờ Đà Nẵng mới rộng hơn nhiều thì tầm nhìn cũng phải rộng hơn, mối quan tâm cũng phải rộng hơn, đều cấp hơn, cần phải nghĩ đến sự kết nối với các khu kinh tế, các tiềm lực khác ở Chu Lai, Tam Kỳ,…Và chính việc khai thác được một tiềm năng rộng mở như vậy làm cho Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng thành công hơn.

Một việc nữa, tôi cũng đề nghị bên cạnh việc quyết liệt chăm lo cho khu ven biển, khu lõi, khu đô thị, chúng ta cũng không quên phía Tây Đà Nẵng còn đang khó khăn, vất vả. Kinh tế ở ven biển, kinh tế đô thị phát triển thì phải làm những việc rất quan trọng để cải thiện, trước hết cải thiện hạ tầng, dịch vụ sau đó nâng cao đời sống của nhân dân, của các huyện miền núi Đà Nẵng mới, nơi chúng ta còn mang rất nhiều duyên nợ trong năm tháng lịch sử.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ Đà Nẵng, Quảng Nam – Đà Nẵng hiện nay, Đà Nẵng mới trong tương lai và cũng bày tỏ một niềm tin rất lớn là các đồng chí sẽ thành công, không chỉ thành công trong triển khai Khu Thương mại tự do, mà còn thành công trong việc xây dựng Trung tâm tài chính và các dự án mà chúng ta dự định. Chúng tôi, Chính phủ và các bộ, ngành đã quan tâm đến Đà Nẵng và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đồng chí, tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn, các đề xuất của Đà Nẵng về cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, các thủ tục hành chính đơn giản, thông thoáng thuận tiện, cắt giảm các bước rườm rà, trao quyền cho thành phố nhiều hơn, đơn giản các quy định.

Chúng tôi cũng rất hoan nghênh, cảm ơn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành tạo nên diện mạo mới cho Đà Nẵng, tiếp tục cùng Đà Nẵng xây dựng để trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ của khu vực và đất nước. Chúc mừng các doanh nghiệp hôm nay được nhận các bản cam kết, bản ghi nhớ, và chúng tôi mong rằng các bản ghi nhớ, cam kết sẽ thành hiện thực, để kinh tế Đà Nẵng, để thành phố Đà Nẵng vững mạnh, phát triển.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!