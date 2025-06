Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ,

Kính thưa các nhà báo lão thành; thưa các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố,

Thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Hôm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và trao Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2024. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và các đại biểu đã dành thời gian quý báu về tham dự buổi Lễ trọng thể này. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp.

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, nhà báo vĩ đại, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta thành kính tri ân những công lao to lớn của biết bao thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu,

Cách đây tròn 100 năm, ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã sáng lập Báo Thanh Niên, đặt nền móng cho Báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ báo đầu tiên ấy chính là cơ quan ngôn luận của “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những trang báo in đầu tiên được chuyển về nước qua con đường bí mật, đã mang theo ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền đi ngọn lửa yêu nước và lý tưởng cách mạng, hun đúc nên ý chí quật cường của những người chiến sĩ Cộng sản.

Từ cột mốc lịch sử đó, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã phát triển, lớn mạnh không ngừng với 797 cơ quan báo chí, 72 cơ quan phát thanh, truyền hình, hơn 1.200 tờ báo, tạp chí, với đội ngũ trên 21.000 nhà báo được cấp thẻ. Trong mọi giai đoạn lịch sử của đất nước, báo chí cách mạng với vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn của Nhân dân, đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời thực tiễn sinh động của đất nước, thành phố; tham gia tư vấn, phản biện chính sách; góp phần quan trọng vào định hướng tư tưởng, văn hóa, giáo dục, thẩm mỹ…; là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bày tỏ, thể hiện tâm tư, nguyện vọng, từ đó khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên. Những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hòa chung vào sứ mệnh thiêng liêng, cao cả đó, Báo chí Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời từ rất sớm và đã luôn sát cánh, đồng cam cộng khổ với quân và dân trên các mặt trận. Ngay sau khi Đảng bộ Đà Nẵng thành lập năm 1930, các tờ báo cách mạng cũng hình thành để đáp ứng nhu cầu phát triển và truyền bá tư tưởng cách mạng. Thị ủy lâm thời Tourane hết sức coi trọng vai trò của báo chí cách mạng, chủ trương ra báo Còi nhà máy, do Bí thư Thị ủy Hồ Sĩ Thiều khởi xướng và trực tiếp tác nghiệp và Tourane cũng là một trong những đầu mối chủ yếu để phát hành báo Lưỡi cày - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Hai tờ báo Còi nhà máy và Lưỡi cày trở thành công cụ tuyên truyền cách mạng và kêu gọi quần chúng tại Đà Nẵng-Quảng Nam đứng dậy đấu tranh chống thực dân Pháp.

Năm 1942, Tỉnh ủy Quảng Nam cho ra đời tờ báo Cờ độc lập, sau đổi tên thành báo Cờ giải phóng và trong 2 cuộc kháng chiến, nhiều tờ báo tiếp tục ra đời nhằm để tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ cán bộ trụ bám nằm vùng và các tổ chức cách mạng hợp pháp ở vùng đồng bằng, vùng địch hậu, phục vụ xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị cho đấu tranh vũ trang giải phóng miền Nam, như tờ báo Chiến Thắng, tờ báo Quyết Tiến và sau đó đổi tên thành báo Giải Phóng. Đến năm 1966, do yêu cầu tăng nguồn thông tin chính thống, tin cậy cho thành phố Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Đà giao Báo Giải Phóng Quảng Đà xuất bản thêm Báo Cờ Giải Phóng phát hành cho nội thành Đà Nẵng. Quá trình hình thành và hoạt động của báo chí Quảng Nam - Đà Nẵng lúc bấy giờ vô cùng gian nan, khắc nghiệt nhưng cũng rất đỗi tự hào, người làm báo ngày ấy vừa là nhà báo, vừa là chiến sĩ xung phong vào tuyến lửa ác liệt để ghi lại những khoảnh khắc xúc động, những hình ảnh chân thực về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, về sự dũng cảm, kiên cường của quân và dân ta.

Tháng 2/1976, Đặc khu Quảng Đà và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, hai tờ báo Giải phóng Quảng Đà và Giải phóng Quảng Nam sáp nhập thành báo Quảng Nam - Đà Nẵng, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, những người làm báo với bản lĩnh chính trị vững vàng, với tinh thần tiến công của cách mạng, với niềm tin vào lý tưởng của Đảng, đã chủ động dấn thân, hòa mình vào thực tiễn để có những phản ánh kịp thời, sinh động về tình hình của tỉnh nhà, nhiều chuyên mục theo yêu cầu “xây và chống” được đưa vào các trang báo như: “Hoa thơm bốn mùa”, “Người tốt việc tốt”, “Đầu làng cuối phố”, “Người dọn phố” (dọn vườn), “Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ”, “Ý kiến bạn đọc”, “Ý kiến người tiêu dùng”… đã đưa chất lượng báo từ nội dung đến hình thức được nâng lên rõ rệt, trở thành một trong số ít tờ báo địa phương có lượng độc giả lớn trong cả nước.

Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí và những người làm báo trên địa bàn thành phố tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; tuyên truyền những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, biểu dương người tốt việc tốt gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tôi xin ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự tri ân sâu sắc nhất với những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và những người làm báo trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian qua.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước với những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là khi cả hệ thống chính trị hướng đến dấu mốc tròn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Các cơ quan báo chí trên cả nước đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện với nhiều thay đổi trong sáp nhập các loại hình, đổi tên gọi, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính tất yếu, mà còn là bước ngoặt lớn của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên truyền thông mới - kỷ nguyên số, nơi mà công nghệ, dữ liệu và nhu cầu tiếp nhận thông tin đang thay đổi từng ngày.

Thành phố Đà Nẵng của chúng ta cũng đang đứng trước nhiều cơ hội mới to lớn mới. Việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam là dấu mốc lịch sử, mở ra cánh cửa cho giai đoạn phát triển đột phá mới, tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng mới trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; là trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới, biển, đảo. Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích Sông Hàn trong phát huy phát triển kinh tế - xã hội với mô hình 5 cao, gồm: Tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và chất lượng sống cao”.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu và giữ vững kỳ tích nêu trên, hơn bao giờ hết, thành phố cần sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, báo chí cách mạng và hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đóng vai trò là cầu nối hết sức quan trọng. Với sứ mệnh lịch sử 100 năm qua, tại buổi Lễ trọng thể ngày hôm nay, tôi mong muốn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương đơn vị và các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo tiếp tục quan tâm đến những vấn đề sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo quán triệt sâu sắc hơn nữa nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và các hoạt động đấu tranh cách mạng của Đảng và Nhân dân. Báo chí phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn cuộc sống, thường xuyên tự đổi mới vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm xã hội sâu sắc của đội ngũ làm báo trong việc góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lòng yêu nước và hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, nghiệp vụ giỏi và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn, sức thuyết phục trong công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống báo chí; đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác, ứng dụng thành tựu khoa học vào hoạt động báo chí; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế; tăng cường vị thế, thương hiệu của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ ba, với sự bùng nổ của công nghệ, các cơ quan báo chí cần tận dụng tối đa ưu thế về nguồn lực đa phương tiện và công nghệ kỹ thuật số đa nền tảng, đa dạng trên nhiều hình thức báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử và đặc biệt là báo chí số trên các nền tảng số. Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới cách tổ chức nội dung, tăng tính tương tác và trải nghiệm người dùng. Hơn cả việc đưa tin, báo chí hiện đại cần trở thành nền tảng kiến tạo tri thức, kết nối cộng đồng và dẫn dắt dư luận trên cơ sở quan điểm chính thống của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và uy tín của mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo đối với bạn đọc của mình.

Thứ tư, đề nghị cơ quan làm công tác chỉ đạo, định hướng báo chí và cơ quan thực hiện chức năng quản lý báo chí phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ trong công tác; lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần chủ động tích cực phối hợp với báo chí trong việc định hướng truyền thông, cung cấp thông tin tạo điều kiện thuận lợi để thông tin chính thống được lan tỏa sâu rộng và kịp thời.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Một trăm năm chưa phải là một khoảng thời gian dài trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, nhưng những gì Báo chí Cách mạng Việt Nam đã làm được trong suốt một thế kỷ qua thật đáng tự hào. Những nhà báo - chiến sĩ đã viết nên những trang sử vàng, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng, đội ngũ nhà báo thành phố hôm nay - bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội - sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, chuyển hóa những khó khăn, thách thức thành cơ hội, lợi thế, góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Kính chúc các đồng chí đại biểu, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và toàn thể người làm báo lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.