Chiều 14/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã gửi báo cáo tới Sở GD-ĐT về vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Mầm non Tuổi Thơ do bà Phan Thị Tr. (SN 1990) làm chủ.

Theo đó, ngay sau sự việc, Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh đã xuống nắm bắt tình hình thực tế. Nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ được thành lập theo quyết định số 158, ngày 10/10/2023 của Phường Thạch Linh (nay là phường Trần Phú), tại địa chỉ số nhà 09 ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh (thành phố Hà Tĩnh) với quy mô 1 lớp với số trẻ theo quy định.

Bé trai 16 tháng bị xe nữ phụ huynh cán tử vong. Ảnh: Cắt từ clip

Báo cáo cho biết, khoảng 7h6, cháu Hồ Bảo L. (16 tháng) được mẹ đưa đến lớp và giao tận tay cô giáo Phan Thị Tr. Sau đó, cô Tr. đón cháu và đưa vào lớp để cho cháu ăn sáng. Lúc 7h7, cô Tr. thấy chị Thái Thị X. đưa cháu Bảo Kh. đến nên cô Tr. ra đón cháu Bảo Kh. vào lớp và không để ý cháu Hồ Bảo L. đã chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, chị Thái Thị X. điều khiển ô tô chạy đi nên đã va vào cháu Hồ Bảo L. Sau khi va chạm, cháu Hồ Bảo L. đã khóc. Phát hiện sự việc, cô giáo Phan Thị Tr. và các cô giáo chạy ra bế cháu ra khỏi gầm xe và thông báo cho bố mẹ cháu L. Cháu L. sau đó được bố mẹ, bà nội và các cô giáo đưa vào Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Qua thăm khám, Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh cho chuyển tuyến ra Bệnh viện Nhi Nghệ An (tỉnh Nghệ An). Tại đây các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng đến 18h20 ngày 10/3, Bệnh viện Nhi Nghệ An trả về và cháu L. tử vong lúc 3h ngày 11/3.

Sau đó, Phòng GD-ĐT đã đề nghị UBND phường Trần Phú cho nhóm trẻ tạm dừng hoạt động.

Công an điều tra vụ việc tại hiện trường nơi bé L. gặp nạn. Ảnh: T.L

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết, sau sự việc, đơn vị đã chỉ đạo các nhóm trẻ khác rút kinh nghiệm trong việc đón, trả trẻ và luôn chú ý đảm bảo an toàn cho các cháu.

"Chúng tôi cũng đề nghị các phường, xã trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở trông giữ trẻ. Còn vụ việc liên quan đến bé trai tử vong đang được cơ quan điều tra làm việc, đơn vị chờ kết luận của cơ quan công an", lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Hà Tĩnh nói.