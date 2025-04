Sáng 26/4, PV VietNamNet có mặt tại hiện trường vụ bé P.B.D (4 tuổi, trú xã Cẩm Trung), tử vong dưới bể chứa nước ở Trường Mầm non Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Theo quan sát, bể bê tông nơi cháu D. gặp nạn được đặt ngầm, lòng bể rộng nhưng miệng nhỏ. Phần miệng bể chỉ nhô lên mặt đất khoảng 50cm, phía trên có nắp tôn, xung quanh được rào chắn bởi lưới thép và có khóa.

Theo lịch làm việc, sáng nay, các trường mầm non đáng lẽ tổ chức cho học sinh học bù dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, tuy nhiên, sau sự việc bé D. tử vong, phía Trường Mầm non Cẩm Trung đang tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang cùng Trường Mầm non Cẩm Trung phối hợp với công an làm rõ sự việc bé P.B.D tử vong.

Theo bà Hoàng, nguyên nhân bé P.B.D tử vong trong bể chứa nước là do bảo vệ nhà trường quên khóa cửa và đậy nắp bể khi bơm nước.

Trường Mầm non Cẩm Trung. Ảnh: T.L

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT thông tin, nguồn nước ở Trường Mầm non Cẩm Trung bị nhiễm phèn nên để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã xây dựng bể chứa nước, làm hệ thống lọc nước.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, bảo vệ đã mở cửa bơm nước. "Bình thường khu vực bể sẽ có cửa và được khóa cẩn thận, nhưng hôm qua do bơm nước chưa xong nên bảo vệ chưa kịp khóa", bà Hoàng nói và cho biết, sự việc xảy ra khiến gia đình, các cô giáo ở Trường mầm non vô cùng bàng hoàng.

"Khi phát hiện sự việc, hiệu trưởng đã gọi điện cho tôi và khóc. Trước mắt, phòng giáo dục và nhà trường đang xuống trực tiếp hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu. Mọi việc phải chờ công an điều tra, kết luận", bà Hoàng nói.

Theo thông tin từ Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên, bé P.B.D là học sinh lớp 4A, do cô giáo Phạm Thị Thủy và Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm, phụ trách. Lớp 4A có 25 cháu, trong đó có bé P.B.D bị chậm nói, tư duy chậm và mắc chứng tăng động. Trước đây, P.B.D thường xuyên chạy ra khỏi lớp học.

Khoảng 8h sáng 25/4, D. chạy ra khỏi lớp học. Lúc này, cô Phạm Thị Thủy ở trong lớp giảng dạy, còn cô giáo Nguyễn Thị Hảo chạy theo D. ra sân trường để trông giữ.

"Trích xuất camera cho thấy, D. chạy rất nhanh. Cô giáo nhiều lần đuổi theo em nhưng không kịp. Sau đó, D. chơi ở sân trường. Cô Hảo đứng cạnh để trông D. Tuy nhiên, vài phút sau cô Hảo vào nhà vệ sinh, quay trở ra thì không thấy D. ở đâu nữa nên đã cùng nhà trường tìm kiếm. Sau khi tìm xung quanh khu vực trường không được, giáo viên đã liên hệ về nhà cũng không thấy cháu, sau đó mới trình báo công an", Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên thông tin.

Khu vực bể chứa nước nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.L

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng công an vào Trường Mầm non Cẩm Trung để phối hợp tìm kiếm cháu. "Khi vào trường, công an có hỏi các cô giáo 'ở đây có bể nước nào không?'. Lúc đó các cô mới nhớ ra đằng sau trường có bể chứa nước. Lực lượng công an đã nhanh chóng ra khu vực bể thì phát hiện Bảo D. đã tử vong dưới bể", bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng nói.

Bên ngoài bể chứa nước được bảo vệ bởi cửa lớp thép. Ảnh: T.L

Trước câu hỏi vì sao sau khi phát hiện cháu D. chạy ra sân trường, cô giáo không đưa cháu vào lớp học, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên cho hay, cháu D. bị tăng động nên ngày nào cũng chạy nhảy ra khỏi lớp học.

"Nếu khóa cửa, để D. trong lớp thì cháu sẽ phá bạn, làm ảnh hưởng tới các bạn khác. Ban đầu tôi cũng nghĩ là do cô giáo sơ ý, quên để ý nên mới để xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi trích xuất camera mới thấy các cô cũng rất vất vả khi hằng ngày phải canh D.", bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng nói.

Bể chứa nước nơi cháu D. rơi xuống tử vong. Ảnh: T.L

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên cũng cho hay, đơn vị đã nhiều lần đề xuất với Sở GD-ĐT việc mở trung tâm chuyên biệt cho trẻ mắc các bệnh như tăng động nhưng hiện chưa có cơ sở. "Nếu không nhận cháu mắc bệnh vào trường thì sẽ bị cho là kỳ thị, nhưng nhận vào học sẽ ảnh hưởng tới các cháu còn lại và các cô cũng vất vả... ", bà Hoàng nói thêm.

Bà Hoàng Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Trung cho biết, nhà trường đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu D. "Sự việc xảy ra khiến các cô giáo vô cùng bàng hoàng và đau xót. Cháu D. có hoàn cảnh đặc biệt khi mắc bệnh, có bố mẹ ly hôn. D. sống cùng bà ngoại", bà Lý nói.