Trong quan niệm Á Đông, cây xanh không chỉ là vật trang trí mà còn là “nguồn khí sống”, hội tụ sinh khí, tài lộc và cả sự bình an cho gia chủ.

Đặc biệt, phòng khách được coi là không gian trung tâm của ngôi nhà, đây lại càng được xem là vị trí “vàng” để đặt những loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Ngày nay, khi nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, nhiều người tìm đến cây xanh như một cách cân bằng cảm xúc, giảm áp lực và “làm mềm” không gian sống.

Dưới đây là 5 loại cây đang được nhiều gia đình ưa chuộng, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn bởi những thông điệp tích cực mà chúng mang lại.

Cây bình an: Nhẹ nhàng nhưng ‘giữ’ cả sự yên ấm

Giữa cuộc sống nhiều biến động, hai chữ “bình an” đôi khi còn quý hơn tài lộc. Và đúng như tên gọi, cây bình an mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cây bình an với tán lá xanh mướt, mang thông điệp về sự yên ấm và cân bằng trong không gian sống. Ảnh: Baidu

Lá xanh mướt, tỏa hương dịu nhẹ, giúp không gian trở nên “mềm” hơn, bớt đi sự khô cứng của nội thất hiện đại.

Không quá nổi bật như những loại cây khác, nhưng cây bình an lại có sức hút riêng, như một điểm lặng cần thiết trong căn nhà.

Đặt một chậu cây này ở phòng khách giống như gửi gắm mong ước về một gia đình yên ấm, thuận hòa, ít sóng gió.

Cây ưa môi trường ấm, ẩm, tránh gió lạnh. Nên tưới đều và phun sương lên lá để cây luôn xanh tốt.

Cây đa búp đỏ: Vẻ đẹp hiện đại, ‘lá chắn’ lọc không khí

Nếu gia chủ yêu thích phong cách nội thất hiện đại, cây đa búp đỏ là lựa chọn không nên bỏ qua. Với những chiếc lá to, dày, xanh bóng, cây mang lại cảm giác sang trọng và khỏe khoắn. Nhưng điểm cộng lớn nhất lại nằm ở khả năng lọc không khí.

Cây đa búp đỏ nổi bật với lá to, bóng, không chỉ tạo điểm nhấn hiện đại mà còn giúp lọc không khí hiệu quả. Ảnh: Baidu

Trong không gian kín như căn hộ hay nhà phố, loại cây này giúp hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene, đây là những tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Vì vậy, đây không chỉ là cây “đẹp” mà còn là cây “có ích”.

Nên đặt cây nơi có ánh sáng tự nhiên, tránh nắng gắt, đồng thời tưới nước khi đất se khô và cắt tỉa định kỳ để giữ dáng cây cân đối.

Cây quất: ‘Lộc vàng’ treo trước cửa, tài vận vào nhà

Nhắc đến cây phong thủy trong phòng khách, cây quất gần như là lựa chọn “quốc dân”. Những chùm quả vàng óng, sai trĩu cành không chỉ bắt mắt mà còn tượng trưng cho vàng bạc, tài lộc và sự sung túc.

Cây quất sai trĩu quả vàng, biểu tượng quen thuộc của tài lộc, sung túc trong nhiều gia đình Việt. Ảnh: Baidu

Trong nhiều gia đình, một chậu quất đẹp không đơn thuần là cây cảnh mà còn là lời chúc cho một năm làm ăn phát đạt, “tiền vào như nước”.

Đặt một chậu quất ở phòng khách, ánh vàng của quả hòa cùng sắc xanh của lá tạo nên cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống. Đó cũng là lý do vì sao vào mỗi dịp lễ Tết, quất luôn là lựa chọn hàng đầu.

Cây ưa ánh sáng nhẹ, nên đặt gần cửa sổ hoặc nơi có nắng gián tiếp. Tưới nước vừa đủ, tránh để đất quá ẩm vì dễ gây thối rễ.

Trúc bách hợp: Nhỏ gọn nhưng ‘đắt giá’ phong thủy

Không quá cao lớn hay rực rỡ, trúc bách hợp gây ấn tượng bằng vẻ thanh lịch và tinh tế. Lá xanh điểm vài sọc vàng tạo nên nét đẹp nhẹ nhàng, rất phù hợp với những không gian tối giản hoặc hiện đại.

Trúc bách hợp với sắc xanh thanh nhã, được xem là cây phong thủy mang lại sự hanh thông, thuận lợi. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, loại cây này được xem là biểu tượng của sự hanh thông, thuận lợi và bình an. Nhiều người tin rằng đặt trúc bách hợp trong phòng khách sẽ giúp “lưu thông khí tốt”, mang lại sự suôn sẻ trong công việc và cuộc sống.

Cây ưa bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ đất ẩm và thỉnh thoảng phun sương để lá luôn tươi.

Ngũ gia bì: ‘Bàn tay’ hứng lộc, càng trồng càng tốt

Ngũ gia bì là một trong những loại cây “dễ tính” nhất, nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy rất mạnh. Tán lá xòe ra như bàn tay, được xem là biểu tượng của việc “đón nhận” tài lộc và vận may.

Ngũ gia bì xòe tán như ‘bàn tay hứng lộc’, vừa dễ trồng vừa mang ý nghĩa thu hút tài vận. Ảnh: Baidu

Không chỉ vậy, cây còn có khả năng xua đuổi côn trùng, góp phần làm sạch không gian sống. Với những người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng cây, ngũ gia bì là lựa chọn gần như “không thể sai”.

Cây chịu bóng tốt, không cần chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần tưới nước đều và tránh để đất khô quá lâu.

Không cần những món đồ đắt tiền, đôi khi chỉ một chậu cây nhỏ cũng đủ “thay đổi vận khí” của cả không gian sống. Một phòng khách có cây xanh không chỉ đẹp hơn mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, cân bằng và gần gũi với thiên nhiên.