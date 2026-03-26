Vài năm gần đây, Monstera deliciosa Aurea - biến thể đột biến của cây trầu bà Nam Mỹ (Monstera deliciosa) trở thành cái tên gây sốt trong giới chơi cây cảnh. Không chỉ sở hữu những chiếc lá xẻ lớn đặc trưng, loài cây này còn nổi bật với các mảng vàng loang tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp độc bản hiếm có.

Nguồn gốc

Monstera deliciosa có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, nơi có khí hậu ẩm ướt, ánh sáng tán xạ và hệ sinh thái đa dạng.

Trong môi trường tự nhiên, cây thường leo bám vào thân gỗ lớn, vươn mình mạnh mẽ để đón ánh sáng, từ đó hình thành nên những tán lá rộng, xẻ sâu đặc trưng.

Trầu bà Nam Mỹ đột biến vàng với những mảng lá loang độc đáo, mỗi chiếc lá mang một vẻ đẹp riêng không trùng lặp. Ảnh: Thursd

Biến thể “Aurea” xuất hiện do hiện tượng đột biến tự nhiên, tạo nên các mảng màu vàng xen lẫn màu xanh trên lá, đây là một dạng biến dị hiếm gặp trong tự nhiên.

Chính sự khan hiếm này đã khiến Monstera Aurea nhanh chóng trở thành dòng cây được săn đón trong giới sưu tầm.

Từ một loài cây hoang dã nơi rừng rậm, nó dần bước vào không gian sống hiện đại như một biểu tượng của gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp.

Ý nghĩa phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, Monstera deliciosa được xem là biểu tượng của sự sinh trưởng mạnh mẽ, mở rộng cơ hội và thu hút tài lộc. Những chiếc lá lớn, xẻ sâu tự nhiên như đang “mở lối” được nhiều người quan niệm là dòng chảy của vận khí, nơi tài lộc và cơ hội không ngừng lưu thông, lan tỏa.

Với riêng Monstera Aurea, các mảng vàng xuất hiện trên nền lá xanh càng làm nổi bật tầng ý nghĩa phong thủy.

Màu vàng vốn gắn liền với tiền tài, phú quý và sự sung túc, khi hòa cùng sắc xanh của sự sống lại tạo nên một tổng thể hài hòa, tượng trưng cho sự cân bằng giữa phát triển và tích lũy, giữa tăng trưởng và bền vững.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tài lộc, hình dáng lá xòe rộng, vươn ra nhiều hướng còn gợi lên tinh thần khai mở, đón nhận cơ hội và không ngừng tiến về phía trước.

Vì vậy, nhiều người tin rằng đặt một chậu cây này trong phòng khách, văn phòng hay không gian làm việc không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc hanh thông và mang lại cảm giác thịnh vượng lâu dài.

Ở một góc nhìn sâu hơn, vẻ đẹp đột biến, không trùng lặp của từng chiếc lá còn được xem như biểu tượng của cơ hội riêng biệt và con đường phát triển độc nhất, nhắc nhở rằng mỗi người đều có thể tạo nên giá trị khác biệt nếu biết nắm bắt đúng thời điểm và kiên trì theo đuổi.

Hợp mệnh, hợp tuổi nào?

Dựa trên ngũ hành, Monstera Aurea mang trong mình 2 gam màu chủ đạo: xanh của hành Mộc và vàng của hành Thổ.

Chậu Monstera Aurea đặt trong không gian sống, vừa tạo điểm nhấn sang trọng vừa được tin mang lại tài lộc, may mắn. Ảnh: Thursd

Nhờ đó, loài cây này được xem là đặc biệt phù hợp với những người thuộc mệnh Mộc, mệnh Thổ và mệnh Hỏa (do Mộc sinh Hỏa), giúp bổ trợ năng lượng và tạo cảm giác ổn định trong cuộc sống.

Với người mệnh Mộc, cây như một nguồn sinh khí tự nhiên, thúc đẩy sự phát triển và mở rộng cơ hội. Với người mệnh Thổ, sắc vàng trên lá tượng trưng cho sự tích lũy, bền vững và nền tảng vững chắc.

Trong khi đó, với mệnh Hỏa, yếu tố Mộc đóng vai trò nuôi dưỡng, giúp gia tăng năng lượng tích cực và tinh thần chủ động.

Không chỉ xét theo mệnh, Monstera Aurea còn được đánh giá cao về mặt biểu tượng. Dáng cây vươn cao, lá xòe rộng và không ngừng phát triển khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hoặc tìm kiếm bước tiến mới trong sự nghiệp.

Cách chăm sóc

Dù mang vẻ ngoài “đắt giá” nhưng Monstera Aurea không phải là loài cây quá khó chăm nếu hiểu đúng nhu cầu của nó.

Trước hết là ánh sáng, cây ưa ánh sáng gián tiếp, cần đặt ở nơi sáng nhưng tránh nắng gắt trực tiếp, đặc biệt là phần lá vàng vốn dễ bị cháy hơn.

Về nước, nên giữ đất ở trạng thái ẩm vừa phải, tránh tưới quá nhiều gây úng rễ. Một nguyên tắc đơn giản là chỉ tưới khi bề mặt đất bắt đầu khô.

Độ ẩm không khí cũng rất quan trọng. Môi trường ẩm sẽ giúp lá phát triển đẹp hơn, hạn chế tình trạng khô mép. Ngoài ra, việc bổ sung dinh dưỡng định kỳ bằng phân loãng sẽ giúp cây ra lá mới đều và giữ màu sắc ổn định.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng phần lá có màu vàng thường yếu hơn, vì vậy việc chăm sóc cần nhẹ nhàng và ổn định để cây phát triển bền vững.