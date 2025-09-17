Với phương châm “Ưu tiên sức khỏe và quyền lợi của bệnh nhân”, phòng khám luôn không ngừng nỗ lực để có thể mang lại những dịch vụ y tế chuyên nghiệp, chất lượng tốt cho mỗi người bệnh, luôn đảm bảo được sự an toàn, hiệu quả.

Phòng khám Đa khoa Đức Thiện

Quy trình khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện được tiến hành theo các bước khoa học. Bệnh nhân có thể đặt hẹn khám trước thông qua hotline 0708 808 678 hoặc [Tư vấn trực tuyến]. Khi đến phòng khám, khách hàng chỉ cần xuất mã hẹn nhân viên y tế sẽ hướng dẫn làm thủ tục nhanh sau 5 phút và đến gặp trực tiếp bác sĩ theo lịch hẹn.

Theo đại diện phòng khám, tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định các bước khám, siêu âm, xét nghiệm cần thiết trước khi điều trị. Thông thường kết quả khám sẽ được trả nhanh chóng (tùy hạng mục khám). Sau đó, bác sĩ sẽ gặp riêng bệnh nhân theo mô hình khám riêng tư theo yêu cầu bác sĩ khám nhằm trao đổi các thông tin về bệnh lý, tư vấn cách chữa trị tương ứng, phù hợp sao cho đảm bảo hiệu quả tốt mà tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

5 tiêu chí Phòng khám Đa khoa Đức Thiện nỗ lực theo đuổi

Cơ sở chính quy: Được Sở Y tế cấp phép hoạt động hợp pháp, Phòng khám Đa khoa Đức Thiện cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một địa chỉ khám chữa bệnh đạt chuẩn, chịu sự giám sát thường xuyên, nghiêm ngặt đến từ các cơ quan có thẩm quyền để người bệnh an tâm.

Đội ngũ y bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện

Đảm bảo năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ: Đội ngũ bác sĩ đang công tác tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện cam kết đều là những người có chuyên môn cao, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, thường xuyên tham gia các khóa tu nghiệp để cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, an toàn và hiệu quả cao cho bệnh nhân.

Quy trình thăm khám điều trị tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện nhanh chóng

Cơ sở vật chất hiện đại: Phòng khám được thiết kế với không gian sạch sẽ, môi trường khám chữa bệnh thoáng mát, hiện đại, tiện nghi cho người bệnh. Các phòng chức năng khám - siêu âm - xét nghiệm, phòng thủ thuật, phòng nghỉ dưỡng, khu vực cấp phát thuốc... đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định, nâng cao tính an toàn trong chữa trị, phòng ngừa viêm nhiễm chéo.

Trang thiết bị máy móc: Toàn bộ máy móc và thiết bị y tế hỗ trợ khám, siêu âm, xét nghiệm, nội soi... đều được đồng bộ mới và hiện đại; kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng. Tất cả hỗ trợ cho việc chẩn đoán bệnh nhanh, nắm bắt kịp thời và chính xác bệnh lý.

Môi trường khám chữa tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện khang trang - sạch sẽ

Cập nhật phương pháp chữa bệnh: Các bác sĩ Phòng khám Đa khoa Đức Thiện rất chú trọng việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ khám chữa bệnh tiên tiến trong y học để mang lại kết quả tối ưu hơn, rút ngắn thời gian khỏi bệnh, tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân. Có thể kể đến như: công nghệ cắt bao quy đầu Hàn Quốc; phương pháp Dao Leep, Oxygen-O3, phương pháp PPH, HCPT, DHA, ALA-PDT…

Dịch vụ y tế chuyên nghiệp, chất lượng: Thời gian khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện được đưa ra một cách linh hoạt, giúp bệnh nhân có thể chủ động thời gian tốt hơn. Bệnh nhân có thể lựa chọn khám trong khung giờ từ 8h - 18h (không nghỉ trưa) từ Thứ 2 đến Chủ Nhật, kể cả các ngày Lễ, Tết. Nhân viên y tế luôn nhiệt tình trong suốt quá trình thăm khám, tránh tình trạng xếp hàng chờ đợi mệt mỏi.

Dịch vụ y tế chuyên nghiệp tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện

Về vấn đề chi phí: Tại Phòng khám Đa khoa Đức Thiện, chi phí của hạng mục khám, chữa bệnh cam kết được niêm yết công khai, thông báo cụ thể đến bệnh nhân trước khi thực hiện điều trị. Mọi người bệnh nhân đều có thể chủ động đưa ra quyết định, được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng với mức giá phải chăng, rõ ràng.

Với những ưu thế nổi bật về nguồn nhân lực, môi trường y tế cũng như dịch vụ khách hàng có những bước tiến mạnh mẽ, đáp ứng tối đa nhu cầu của bệnh nhân. Nhờ đó, Phòng khám Đa khoa Đức Thiện là một lựa chọn cho bệnh nhân khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 16-18 Bùi Thị Trường, khóm 6, phường 5, TP. Cà Mau

Hotline: 0708 808 678

Website: https://phongkhamducthien.vn/

Thời gian hoạt động: 8h00 đến 18h00 mỗi ngày.

(Nguồn: Phòng khám Đa khoa Đức Thiện)