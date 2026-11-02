Sở Y tế TPHCM vừa công bố kết quả chấm điểm chất lượng chuyên môn và toàn diện của gần 300 phòng khám trên địa bàn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xếp hạng Nhất.

Phòng khám Tâm Anh Quận 7 là mô hình “siêu phòng khám” đầu tiên được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại và nhiều tiện ích quốc tế tại TPHCM từ 2024.

Với tổng diện tích lên đến 24 nghìn m², gần 200 phòng khám, phòng chức năng được trang bị thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu thế giới, Phòng khám Tâm Anh Quận 7 được đánh giá tương đương một “bệnh viện trong ngày” bao gồm cả cấp cứu chuyên sâu, cấp cứu đột quỵ, lọc máu, chạy thận nhân tạo và chăm sóc đặc biệt ở nhiều lĩnh vực.

Phòng khám có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, với hơn 110 phòng khám và phòng cận lâm sàng, gần 70 phòng chức năng cùng hệ thống cấp cứu hoạt động 24/7. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chú trọng những tiêu chí thực chất, gắn với an toàn người bệnh

Chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, Phòng khám Tâm Anh Quận 7 nhanh chóng đạt gần 2.000 lượt khách khám chữa bệnh mỗi ngày, tỷ lệ khách hàng hài lòng ở mức rất cao, đặc biệt là việc được thanh toán BHYT ở mức cao nhất.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã thành lập 4 tổ đánh giá độc lập và triển khai từ ngày 15/7/2026. Tính đến ngày 31/10, Sở Y tế TP.HCM đã công bố kết quả đánh giá chất lượng của 247/356 phòng khám đa khoa trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) đạt 4,78/5 điểm, dẫn đầu điểm chất lượng phòng khám đa khoa tại “siêu đô thị” TPHCM. Đợt đánh giá được triển khai trên cơ sở Bộ tiêu chí chất lượng phòng khám đa khoa phiên bản 2.0, gồm 23 tiêu chí.

Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả phòng khám đa khoa năm 2026 trên website của Sở.

ThS.BS Trần Nguyễn Như Anh, Giám đốc Quản lý chất lượng Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhấn mạnh: “Bộ tiêu chí đánh giá trên năng lực chuyên môn thực chất, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh, qua đó phản ánh chất lượng khám chữa bệnh của mỗi cơ sở y tế”.

Trong đợt kiểm tra năm 2026, Sở Y tế TPHCM không chỉ đánh giá theo bộ tiêu chí chung mà còn kiểm tra chuyên sâu những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ đối với người bệnh, như an toàn sinh học phòng xét nghiệm, điều kiện thực hiện nội soi và kỹ thuật an thần đường tĩnh mạch…

Tiên phong công nghệ cao, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật y tế hiện đại nhờ BHYT

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 được đầu tư lớn với định hướng tiên phong ứng dụng công nghệ cao hiện đại vì người bệnh. Với gần 50 hệ thống siêu âm chuyên sâu, 8 dàn máy nội soi tiêu hóa, đặc biệt loạt “siêu máy” như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt của Đức, hệ thống MRI 3 Tesla SIGNA Hero của Mỹ, hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Hologic (Mỹ), hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 CV-1500 (Nhật),… và các hệ thống chạy thận nhân tạo thế hệ mới, trong đó có hệ thống lọc máu HDF Online (Đức).

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 đầu tư đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Chia sẻ từ thực tiễn khám chữa bệnh tại Tâm Anh, TS.BS.CKII Trần Thanh Tùng, Giám đốc Chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết các thiết bị hiện đại giúp bác sĩ khai thác sâu hơn những dấu hiệu bệnh lý, có thêm dữ liệu để đối chiếu với triệu chứng và kết quả thăm khám, từ đó nhận diện những bất thường tinh vi hơn, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và lựa chọn hướng xử trí phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị.

Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Quận 7 thiết kế không gian riêng tư, phân khu tiện ích theo nhu cầu từng nhóm khách hàng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Ngoài ra, Tâm Anh Quận 7 tổ chức hoạt động cấp cứu 24/7, từ cấp cứu tổng quát đến đột quỵ, phục vụ việc tiếp nhận, đánh giá và xử trí các tình huống trong phạm vi chuyên môn được cấp phép. Đáng chú ý, Tâm Anh Quận 7 là phòng khám tại TP.HCM được cấp phép sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong cấp cứu đột quỵ.

Tâm Anh Quận 7 triển khai mô hình cấp cứu toàn diện, chuyên sâu, đến tận nhà người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hơn 70% người bệnh tại Tâm Anh Quận 7 sử dụng bảo hiểm y tế Mỗi ngày, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 tiếp nhận gần 2.000 lượt khách hàng đến khám chữa bệnh, làm đẹp, phục hồi chức năng, trong đó có khoảng 73% người bệnh có sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước, trong đó có cả những khách hàng sử dụng dịch vụ VIP.

Như Ngọc