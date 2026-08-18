UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch lập đề án "Sắp xếp, di dời, mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể TPHCM".

Theo kế hoạch, việc nghiên cứu đề án được thực hiện song song với quá trình lập quy hoạch tổng thể thành phố, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Đề án hướng đến xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí để phân bổ hợp lý hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo và y tế, đồng thời xác định rõ những cơ sở tiếp tục hoạt động, những cơ sở cần mở rộng và những cơ sở thuộc diện phải sắp xếp, di dời.

Phạm vi nghiên cứu được thực hiện trên toàn địa bàn TPHCM. Trong giai đoạn hiện nay, khu vực nội thành được xác định tạm thời là khu vực đô thị cũ, hiện hữu của 13 quận cũ, gồm quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

Đối tượng nghiên cứu gồm các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cùng các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp đô thị.

Đề án sẽ rà soát hiện trạng, số liệu, nhu cầu phát triển của các cơ sở; đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch ngành và quy hoạch chung đô thị; từ đó xây dựng tiêu chí phân nhóm và danh mục các cơ sở giữ nguyên, mở rộng hoặc sắp xếp, di dời.

Toàn cảnh cơ sở 1 Trường Đại học Bách khoa TPHCM nằm tại phường Diên Hồng từng được đề xuất di dời khỏi nội thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Việc bố trí các cơ sở mới phải phù hợp quy hoạch ngành và quy hoạch tổng thể, đồng thời nghiên cứu phương án tập trung hoặc phân tán tùy từng nhóm cơ sở. Quá trình thực hiện cũng đi kèm cơ chế, chính sách và giải pháp tài chính phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích và tạo động lực cho các đơn vị thực hiện.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chủ trì lập đề án, có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu, ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan và tham mưu UBND TP báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sở GD-ĐT cung cấp số liệu hiện trạng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, giáo dục nghề nghiệp; đánh giá nhu cầu, khả năng mở rộng hoặc di dời; đề xuất tiêu chí phân loại, danh mục và lộ trình thực hiện.

Sở Y tế cung cấp số liệu hiện trạng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; đánh giá nhu cầu, khả năng mở rộng hoặc di dời; đề xuất tiêu chí phân loại, danh mục tương tự.

Sở KH-CN chuẩn hóa, số hóa, tích hợp dữ liệu và truyền thông tạo đồng thuận; Sở Tài chính rà soát tài sản công nhà, đất và nghiên cứu cơ chế tài chính triển khai.

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM lồng ghép kết quả nghiên cứu vào quy hoạch tổng thể. Đại học Quốc gia TPHCM cung cấp dữ liệu, góp ý tiêu chí và lộ trình cho các cơ sở giáo dục thuộc quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp dữ liệu đất đai, đề xuất khai thác quỹ đất sau di dời; Sở Xây dựng đánh giá hạ tầng kỹ thuật, giao thông, môi trường đô thị; cơ quan văn hóa, thể thao, du lịch xác định cơ sở có yếu tố bảo tồn, di tích.

TPHCM tạm ngừng tuyển dụng giáo viên để chuẩn bị sáp nhập trường học Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đã tạm ngừng ban hành kế hoạch tuyển dụng, chờ thành phố thông qua đề án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trước khi bố trí lại đội ngũ.