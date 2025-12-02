Không gian chăm sóc hiện đại - hành trình vì sức khỏe cộng đồng

Phòng khám NovaCare được hình thành với sứ mệnh mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp giữa y học hiện đại, công nghệ tiên tiến, hướng con người trở về trạng thái cân bằng tự nhiên. Từ ngày đi vào hoạt động, NovaCare đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng bằng cách điều trị triệu chứng, tập trung phục hồi - phòng ngừa - duy trì sức khỏe lâu dài.

NovaCare đặt sức khoẻ người bệnh làm trọng tâm trong mọi phác đồ điều trị

Không gian NovaCare được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia của trung tâm có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học nội khoa, đặt sức khoẻ người bệnh làm trọng tâm trong mọi phác đồ điều trị.

Với tầm nhìn “sức khỏe không chỉ là chữa lành, mà còn là hành trình sống khỏe - sống trọn”, NovaCare đã mở rộng hệ thống dịch vụ từ thải độc cơ thể, trẻ hoá tế bào đến phục hồi tóc và da đầu theo phương pháp sinh học. Mỗi liệu trình đều được cá nhân hoá, dựa trên tình trạng sức khoẻ, lối sống và nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Chăm sóc từ gốc rễ - kết hợp khoa học hiện đại và y học tái tạo

Một trong những điểm sáng nổi bật của NovaCare chính là định hướng điều trị từ nguyên nhân gốc rễ, thay vì chỉ can thiệp khi bệnh đã phát. Tiêu biểu là liệu pháp PlaqX Forte Therapy - giải pháp sinh học giúp hỗ trợ phục hồi thành mạch, cải thiện lưu thông tuần hoàn và phòng đột quỵ. Liệu pháp này được ứng dụng rộng rãi ở châu Âu và Mỹ, nay được NovaCare đưa về Việt Nam với quy trình chuẩn hoá, an toàn và hiệu quả cao.

Theo các chuyên gia tại NovaCare, phần lớn các ca đột quỵ bắt nguồn từ sự tích tụ âm thầm của mảng xơ vữa trong lòng mạch - điều có thể phòng ngừa nếu can thiệp kịp thời. PlaqX Forte Therapy hoạt động bằng cách phân giải và loại bỏ dần mảng xơ vữa, giúp dòng máu lưu thông tốt hơn, giảm gánh nặng cho tim - não - thận. Khi cơ thể dần khoẻ hơn, trí và tinh thần theo đó cũng dần cải thiện sự minh mẫn - đây chính là triết lý chăm sóc sức khỏe từ gốc mà NovaCare luôn hướng đến.

NovaCare hướng đến việc ứng dụng liệu pháp công nghệ sinh học hiện vào việc thăm khám, trẻ hoá cho khách hàng

Song song đó, NovaCare tập trung hướng đến việc ứng dụng liệu pháp BioHair công nghệ sinh học - kích hoạt nang tóc, phục hồi sắc tố melanin tự nhiên giúp tóc đen khỏe, giảm rụng và ngăn bạc sớm. Thay vì sử dụng thuốc nhuộm, BioHair giúp khơi dậy cơ chế tự tái tạo của cơ thể, mang đến kết quả tự nhiên và bền vững. Bên cạnh đó, liệu trình Detox Master hỗ trợ đào thải acid uric, kim loại nặng, cải thiện men gan và tăng sức đề kháng, đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều khách hàng văn phòng, doanh nhân thường xuyên đối mặt với áp lực, thiếu ngủ và chế độ ăn uống thiếu khoa học.

Tại NovaCare, mỗi liệu pháp được ứng dụng nhằm tăng cường khả năng phục hồi và điều hòa chức năng cơ thể, giúp người bệnh chủ động phòng ngừa, duy trì sức khỏe, từ đó làm chậm quá trình lão hóa sinh học.

Quy trình y khoa nghiêm ngặt, đảo bảo an toàn minh bạch

Tất cả liệu trình tại NovaCare đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn và minh bạch. Đội ngũ y bác sĩ đồng hành cùng khách hàng từ khâu thăm khám, xét nghiệm cho đến tư vấn và theo dõi sau liệu trình. Chính sự chuyên nghiệp, tận tâm và tinh thần “lấy con người làm trung tâm” đã giúp NovaCare nhanh chóng trở thành địa chỉ uy tín cho nhiều khách hàng.

NovaCare từng bước khẳng định sự uy tín trong việc mang đến giải pháp y học hiện đại

Khi xã hội ngày càng hướng đến lối sống lành mạnh và chủ động phòng bệnh, NovaCare đã và đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang đến những giải pháp khoa học, hiện đại - giúp mỗi người không chỉ sống lâu hơn, mà còn sống khỏe hơn, trẻ hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Phòng khám Nội tổng hợp Novacare Địa chỉ: 190 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1 (cũ), TP.HCM Website: https://www.facebook.com/novacarevn/?locale=vi_VN Hotline: 088 867 13 68

(Nguồn: Tam An Beauty & Health)