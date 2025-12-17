Người dân khấn khởi xã Đường An tới Trung tâm hành chính công và được cán bộ xã hướng dẫn phổ cập kiến thức số

Bình dân học vụ là giúp người người biết sử dụng công nghệ.

“Bình dân học vụ số” mà Hải Phòng đang tích cực triển khai chính là hành trình để “Ai cũng biết sử dụng công nghệ”, giúp toàn dân tiếp cận tri thức và kỹ năng số, bước vào kỷ nguyên công nghệ.

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP Hải Phòng, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để phong trào lan tỏa sâu rộng đến từng tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đều coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số và xây dựng chính quyền điện tử hiện đại.

Vào các ngày thứ 7, chủ nhật, Đoàn Thanh niên các phường còn phối hợp cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến nhà người dân hỗ trợ cài đặt khai báo tạm trú, tạm vắng, khai sinh, đăng ký kết hôn; làm thủ tục chế độ chính sách cho người cao tuổi, ốm đau, khuyết tật và các tiện ích khác trên điện thoại thông minh...

Tại Hải Phòng, phong trào “Bình dân học vụ số” ngày càng phát triển, dần trở thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị với tinh thần “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số”. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân và đẩy mạnh quá trình xây dựng công dân số Hải Phòng. Hàng chục nghìn người dân đã được tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán trực tuyến, truy cập dịch vụ công và tham gia các nền tảng số một cách hiệu quả. Ứng dụng công nghệ giờ đây không còn của riêng lớp trẻ, mà qua sự vào cuộc tích cực của ban, ngành, đoàn thể, người già, người buôn bán nhỏ, công nhân, nông dân cũng đang được nâng cao năng lực số để thuận tiện và chủ động hơn trong mọi sinh hoạt.

Cán bộ xã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả hồ sơ trên không gian mạng cho nhân dân

Tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác quý 4/2025 của Tổ công tác triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Quang Phúc nhấn mạnh, để phong trào tiếp tục được triển khai hiệu quả, các ngành, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc trong tổ chức thực hiện. Thành đoàn, Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tích cực phối hợp, xác định nội dung, huy động lực lượng hỗ trợ, triển khai công tác phổ cập kiến thức số cho người dân tại các xã, phường, đặc khu. Tranh thủ sức mạnh cộng đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nền tảng số, công nghệ số và kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Phổ cập kỹ năng số cho người dân

Nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, phát động và triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho người dân, bảo đảm nguyên tắc “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng mô hình điểm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập kỹ năng số, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, chủ động thích ứng với chuyển đổi số, ngày 07/10/2025 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, “Ngày hội toàn dân học tập số” và Phát động Cuộc thi “Công dân số Hải Phòng - sử dụng thông minh - sống an toàn” năm 2025 tới các sở, ban, ngành và 114 xã, phường đặc khu trên địa bàn thành phố.

Xã Đường An TP Hải Phòng là 1 trong những đơn vị hưởng hướng tốt phong trào bình dân học vụ số

100% các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu đã triển khai tổ chức đồng bộ phong trào “Bình dân học vụ số”, “Ngày hội toàn dân học tập số” và “Ngày chuyển đổi số quốc gia” tại đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền 120 tin bài trên Cổng Thông tin Chuyển đổi số thành phố, App Công dân số Smart - Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua pano khẩu hiệu; hệ thống trên loa phát thanh; các nền tảng số và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với trên 6000 tin bài, phóng sự và hàng nghìn hình ảnh, video.

Các cơ quan, đơn vị, đã khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Đây là năm đầu tiên triển khai Phong trào, nhưng các hoạt động đã được triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến các sở, ban, ngành và các xã, phường, đặc khu, thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân.

