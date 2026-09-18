"Điểm tựa" chẩn đoán y khoa

Trong phác đồ điều trị hiện đại, kết quả cận lâm sàng đóng vai trò then chốt khi quyết định tới 70% phương án chẩn đoán và hướng điều trị của bác sĩ. Sự chính xác của từng chỉ số xét nghiệm không chỉ giúp tối ưu chi phí điều trị mà còn bảo vệ an toàn tính mạng cho người bệnh.

Trước yêu cầu chuẩn hóa ngày càng cao, tiêu chuẩn ISO 15189:2022 được xem là thước đo năng lực kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng cao nhất cho các phòng xét nghiệm. Để được công nhận từ Văn phòng Công nhận Năng lực Đánh giá Sự phù hợp về Tiêu chuẩn Chất lượng (AOSC), Phòng Xét nghiệm - Phòng khám Mediplus Tân Mai đã trải qua quá trình kiểm định độc lập khắt khe trên toàn bộ tiến trình: từ tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, phân tích mẫu cho đến khâu lưu trữ dữ liệu và bảo mật kết quả.

Phòng Xét nghiệm tại Phòng khám Mediplus Tân Mai đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt để nhận Chứng chỉ ISO 15189:2022

Lợi ích kép từ sự kết hợp giữa ISO 15189:2022 và hạ tầng y tế số

Sự khác biệt trong vận hành tại Mediplus Tân Mai tại Mediplus là việc đưa tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 lên nền tảng quản trị số hóa tự động, giúp khắc phục tối đa các hạn chế của phương pháp thủ công:

Tự động hóa định danh: Mẫu bệnh phẩm được mã hóa riêng bằng hệ thống Barcode/QR Code ngay từ khâu lấy mẫu, giúp kiểm soát hành trình phân tích tự động và loại bỏ nguy cơ nhầm lẫn.

Kiểm soát chất lượng liên tục: Phần mềm Quản lý Phòng Lab (LIS) kết nối trực tiếp với máy phân tích thế hệ mới. Việc duy trì Nội kiểm (QC) hàng ngày cùng các chương trình Ngoại kiểm (EQAS) quốc tế đảm bảo tính khách quan cho dữ liệu đầu ra.

Liên thông kết quả đa cơ sở: Nhờ tích hợp Bệnh án điện tử (EMR), dữ liệu sau khi duyệt được gửi thẳng về ứng dụng cá nhân của bệnh nhân. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189 tại đây có giá trị sử dụng liên thông giữa nhiều bệnh viện lớn trong và ngoài nước, giảm tái xét nghiệm không cần thiết và tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Đại diện Phòng Xét nghiệm Mediplus Tân Mai nhận Chứng chỉ ISOO 15189:2022 từ Tổ chức AOSC

Đặt sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm

Song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, Mediplus Tân Mai chú trọng xây dựng văn hóa dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu. Đội ngũ nhân viên y tế không chỉ thành thạo kỹ thuật lấy mẫu nhẹ nhàng nhằm giảm áp lực tâm lý cho người già và trẻ nhỏ, mà còn chủ động tư vấn chi tiết ý nghĩa các chỉ số chuyên môn.

Bên cạnh đó, không gian phòng lab được tối ưu nhằm giảm mùi y tế và tiếng ồn, kết hợp cùng tính năng đặt lịch hẹn trực tuyến giúp người dân chủ động thời gian thăm khám, loại bỏ nỗi lo chờ đợi.

Đại diện Ban lãnh đạo Mediplus Tân Mai nhấn mạnh, việc đạt chứng chỉ ISO 15189 là cột mốc khởi đầu cho cam kết duy trì chất lượng lâu dài, nơi mỗi mẫu xét nghiệm đều được xử lý với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sức khỏe người bệnh.

Phòng khám Đa khoa Mediplus Tân Mai trực thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam. Mediplus vận hành theo mô hình hệ sinh thái y tế số thông minh khép kín, lấy khách hàng làm trung tâm, kết nối chặt chẽ giữa con người - công nghệ - vận hành để mang lại trải nghiệm khám chữa bệnh liền mạch, an tâm và chất lượng cao. Hiện nay, Mediplus có hai cơ sở: • Phòng khám Đa khoa Mediplus Tân Mai - Tòa nhà Mandarin Garden 2, phường Tương Mai, Hà Nội. • Phòng khám Đa khoa Mediplus Nam Định - Số 1B, Đường Trần Anh Tông, phường Nam Định, Ninh Bình (Đối diện Trúc Lâm Thiên Trường).

(Nguồn: Phòng khám Mediplus Tân Mai)