Anh Nguyễn Hoàng, đang sống tại TPHCM đã tá hoả khi bất ngờ kiểm tra lại các giao dịch, thấy tài khoản ngân hàng của mình bị trừ những khoản lặt vặt từ vài chục đến vài trăm nghìn mỗi lần cho các vật phẩm như xu, FV hay kim nguyên bảo…

Bố mẹ cần tạo tài khoản riêng cho con chơi game để để kiểm soát. Ảnh minh hoạ - nguồn: EPA-EFE

Nghi ngờ tài khoản mình bị hack, anh gọi lên hệ thống ngân hàng nhờ kiểm tra, kết quả phát hiện ra các số tiền này dùng để mua vật phẩm trong các game của con trai mình đang chơi.

Sau khi xử lý ông con ngỗ nghịch của mình, anh phải tiến hành thoát các tài khoản ngân hàng ra khỏi các kho ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng…

Cũng liên quan đến game, anh Lê Tuấn ở TPHCM cũng chia sẻ, một ngày nọ anh vào game của mình đang chơi trên điện thoại thì thấy xuất hiện nhiều vật phẩm mới, trong đó có những skin nhân vật giá cả triệu đồng. Kiểm tra lại tài khoản ngân hàng anh phát hiện ra mất gần chục triệu đồng.

Anh nhớ là mình không mua các vật phẩm này, sau một quá trình điều tra và tra hỏi, hoá ra thủ phạm chính là cậu con trai, khi mượn điện thoại bố để chơi game.

Hai trường hợp xảy ra ở trên không còn xa lạ trong nhiều gia đình hiện nay, khi game online trên di động ngày càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là trẻ em.

Chính vì thế để trẻ em chơi game an toàn và không để mất kiểm soát về tài chính là điều được rất nhiều phụ huynh quan tâm hiện nay. Đa số đều chưa tìm ra giải pháp cụ thể vẫn chủ yếu cấm đoán là chính.

Chia sẻ tại Gameverse 2026 diễn ra ngày 8/5 vừa qua, ông Choi Jeong Ho, Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý đến từ Hàn Quốc cho rằng, để giải quyết vấn đề này các phụ huynh không nên để con sử dụng điện thoại hoặc tài khoản của bố mẹ để chơi game, bởi điều này dẫn tới nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân hoặc bị lợi dụng thông tin.

Ở đây phụ huynh cần tạo tài khoản riêng theo đúng độ tuổi cho con để hỗ trợ quản lý nội dung, thời gian chơi và các hoạt động phát sinh trong game.

Bên cạnh đó, ông Choi Jeong Ho cũng cảnh báo về việc chi tiêu trong game, phụ huynh không được tự ý để con liên kết thẻ ngân hàng của mình với tài khoản game, bởi nó có thể gây mất kiểm soát về tài chính.

Đơn cử hiện nay để mua vật phẩm trong các game trên di động, người chơi chỉ cần bấm vài thao tác là xong, không cần phải xác nhận gì.

Đặc biệt, với các game có các hình thức quay thưởng ngẫu nhiên rất thu hút trẻ em và số tiền sẽ tự động trừ vào tài khoản sau mỗi lần quay.

Cuối cùng ông cho rằng, nên tạo văn hoá chơi game cho trẻ, khi cần đúng phân loại tuổi, bảo vệ thông tin cá nhân, không tiêu tiền quá mức, giữ phép lịch sự khi chơi game và không sử dụng phần mềm gian lận.