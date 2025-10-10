Phụ huynh làm “cầu người”, học sinh bịt mắt bước qua

Theo truyền thông Trung Quốc, hoạt động này được tổ chức tại Trường THPT số 3 khu mới Trung Mâu, thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam). Trong đoạn video được lan truyền ngày 6/10, nhiều phụ huynh quỳ thành hàng giữa sân trường, học sinh bị bịt mắt, dưới sự dìu dắt của giáo viên và bạn bè, lần lượt bước qua lưng cha mẹ. Xung quanh vang lên tiếng nhạc nền cảm động cùng giọng nói “Đi đi! Cứ đi đi!”.

Một nhân chứng cho biết, một nữ sinh sau khi tháo khăn bịt mắt đã òa khóc khi nhận ra người đang quỳ dưới đất chính là cha mẹ mình.

Hình ảnh này nhanh chóng gây bão mạng. Nhiều cư dân mạng gọi đây là “giáo dục kiểu tội lỗi”, cho rằng hình thức này phản cảm, không phù hợp với môi trường học đường và có thể gây tổn thương tâm lý cho học sinh lẫn phụ huynh.

Phụ huynh quỳ thành hàng cho con bước qua lưng trong tiếng cổ vũ của các học sinh xung quanh. Ảnh: Ettoday

Nhà trường xin lỗi, cơ quan giáo dục vào cuộc

Trước làn sóng chỉ trích, Trường THPT số 3 khu mới Trung Mâu đã ra thông báo giải thích: Hoạt động trên là “chương trình giáo dục lòng biết ơn” do một số lớp khối 10 tổ chức, đã có sự đồng thuận của phụ huynh. Tuy nhiên, do “thiếu cân nhắc trong khâu tổ chức, dẫn đến hình thức thể hiện không phù hợp và gây hiểu lầm”, nhà trường gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, học sinh và dư luận.

Theo Ettoday, đại diện Phòng Giáo dục huyện Trung Mâu cũng xác nhận đã nhận được phản ánh của học sinh và đang tiến hành điều tra. “Chúng tôi cho rằng hình thức tổ chức như vậy là không phù hợp. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc”, người này cho biết.

Tranh cãi quanh ý tưởng “giáo dục lòng biết ơn”

Nhiều người cho rằng hoạt động trên nhằm giúp học sinh nhận ra công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ - một mục tiêu có ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, cách thể hiện thông qua việc để phụ huynh quỳ xuống và học sinh bước qua lưng lại bị đánh giá là phản cảm, thậm chí vi phạm chuẩn mực đạo đức.

Một số cựu học sinh tiết lộ hoạt động tương tự từng được tổ chức trước đây, nhưng khi đó người nằm xuống đất là học sinh, không phải cha mẹ. “Lần này đổi ngược lại, khiến hình ảnh trở nên khó chấp nhận hơn”, một người bình luận.

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng dù hình thức sai lệch, nhưng khoảnh khắc cô bé bật khóc khi nhận ra cha mẹ quỳ để mình bước đi cho thấy hoạt động đã tác động mạnh đến cảm xúc, gợi suy ngẫm về tình thân và lòng biết ơn.

Sự việc đang được cơ quan giáo dục địa phương xác minh và xử lý.