Xu hướng tiêu dùng thay đổi từ những người trẻ

Thay vì chạy theo số lượng hay xu hướng ngắn hạn, một bộ phận người trẻ đang chuyển sang lối sống tối giản (minimalism), ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết và có giá trị sử dụng lâu dài. Trong đó, “value for money” – sự cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm trở thành tiêu chí quan trọng.

Ốp lưng bảo vệ toàn diện đạt tiêu chuẩn quân đội cho iPhone & Airpod – Classic Hybrid Case & Orbit Hydrid Case

Không còn tâm lý “mua cho có” hay “mua theo trend”, Gen Z có xu hướng đặt câu hỏi rõ ràng hơn: sản phẩm này có giúp cuộc sống tiện hơn không, có dùng lâu được không và có xứng đáng với số tiền bỏ ra không.

Cùng với sự thay đổi đó, cách Gen Z sử dụng thiết bị công nghệ cũng linh hoạt hơn. iPhone, iPad hay AirPods không còn là những thiết bị riêng lẻ, mà trở thành một phần trong hệ sinh thái phục vụ học tập, làm việc và giải trí mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi.

Một chiếc iPad có thể đảm nhiệm nhiều vai trò hơn khi đi kèm bàn phím hoặc bút cảm ứng. Tương tự, iPhone cần các giải pháp bảo vệ toàn diện và sạc phù hợp nhưng không làm mất đi trải nghiệm cầm nắm để đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày. Khi cường độ sử dụng tăng lên, yêu cầu đối với phụ kiện cũng trở nên rõ ràng hơn: phải tiện dụng, bền bỉ và phù hợp với thói quen sử dụng.

ESR và cách tiếp cận phù hợp với người dùng trẻ

Trong bối cảnh đó, ESR là một trong những thương hiệu phụ kiện toàn cầu có mặt trong lựa chọn của người dùng trẻ.

Thay vì tập trung vào yếu tố hình thức hoặc chạy theo xu hướng, ESR theo đuổi triết lý “đơn giản hóa trải nghiệm công nghệ” - Tech Made Easier, hướng đến việc giúp người dùng sử dụng thiết bị một cách dễ dàng và hiệu quả hơn trong đời sống hằng ngày.

Triết lý này được thể hiện rõ qua cách thương hiệu thiết kế sản phẩm: tối giản về hình thức nhưng tối ưu về công năng, tập trung vào những trải nghiệm thực tế thay vì các chi tiết dư thừa.

Bao da bàn phím Rebound Magnetic 360 – phụ kiện iPad nổi bật của ESR

Một trong những điểm đáng chú ý là khả năng tương thích với hệ sinh thái Apple. Các sản phẩm không làm thay đổi trải nghiệm quen thuộc với các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple, mà đóng vai trò bổ trợ, giúp việc sử dụng thiết bị trở nên liền mạch, tối ưu hơn.

Bên cạnh đó, mức giá được đánh giá hợp lý so với trải nghiệm mang lại cũng là yếu tố giúp ESR tiếp cận tốt hơn với nhóm người dùng trẻ.

ESR - thương hiệu phụ kiện toàn cầu cho hệ sinh thái Apple

Thành lập năm 2009, ESR hiện có hơn 130 triệu người dùng tại khoảng 100 quốc gia. Thương hiệu này được giới chuyên môn đánh giá cao về đổi mới sáng tạo khi được tạp chí Fast Company xếp thứ 7 trong danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, đứng sau Apple và một số tập đoàn công nghệ lớn.

ESR lọt top 7 thương hiệu sáng tạo toàn cầu năm 2025

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm của hãng cũng được vinh danh tại các giải thưởng thiết kế quốc tế như iF Design Award, Red Dot Design Award hay French Design Awards tại sự kiện CES 2026.

Một số sản phẩm ESR được cộng đồng công nghệ yêu thích và bình chọn tại CES 2026

Tại Việt Nam, từ năm 2022, các sản phẩm ESR được phân phối chính thức thông qua công ty MeKo, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với các dòng phụ kiện dành cho iPhone và iPad của thương hiệu này.

Ông Đinh Quang Trọng - Giám đốc điều hành công ty MeKo - nhà phân phối của thương hiệu ESR tại Việt Nam cho biết, trong quá trình mở rộng danh mục sản phẩm, MeKo luôn ưu tiên hợp tác với những thương hiệu phụ kiện công nghệ có định hướng phát triển rõ ràng và tiêu chuẩn quốc tế và ESR là một thương hiệu nổi bật.

Từ việc lựa chọn sản phẩm, Gen Z đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận tiêu dùng, khi mỗi món đồ họ sử dụng không chỉ phục vụ nhu cầu mà còn phản ánh cá tính, gu thẩm mỹ và cách họ định hình phong cách sống của mình. Các thương hiệu phụ kiện như ESR vì vậy cũng xuất hiện trong lựa chọn của Gen Z, với khả năng tương thích trong hệ sinh thái Apple và thiết kế phù hợp nhu cầu thể hiện cá tính.

Hệ sinh thái phụ kiện ESR dành cho iPhone và iPad

(Nguồn: Meko Group)