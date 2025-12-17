Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, tình trạng thiếu hụt chip nhớ trầm trọng dự kiến sẽ đẩy chi phí sản xuất lên cao, buộc các hãng phải cắt giảm sản lượng và tăng giá bán trong năm 2026.

Báo cáo của Counterpoint Research vẽ nên một bức tranh khá ảm đạm cho năm tới, với dự báo lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu sẽ giảm 2,1%. Đây là một cú "quay xe" ngoạn mục so với mức tăng trưởng ước tính 3,3% của năm nay.

Trước đó, công ty nghiên cứu này từng kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng nhẹ 0,45% vào năm 2026, nhưng con số này đã bị cắt giảm mạnh.

Không chỉ khan hàng, giá bán trung bình của thiết bị cầm tay cũng được dự báo sẽ tăng 6,9% trên toàn cầu, phản ánh mức tăng chóng mặt từ 10% đến 25% trong tổng chi phí linh kiện.

Smartphone Xiaomi smartphones trưng bày tại một trong các cửa hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nguyên nhân sâu xa của sự sụt giảm này nằm ở cơn sốt xây dựng hạ tầng AI trên toàn cầu. Các nhà sản xuất bán dẫn hiện đang dồn toàn lực ưu tiên sản xuất các loại bộ nhớ tiên tiến cho các bộ gia tốc của Nvidia, thay vì các dòng sản phẩm cơ bản hơn.

Điều này đã châm ngòi cho sự thiếu hụt DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động), linh kiện "xương sống" không thể thiếu trong mọi thiết bị điện tử, từ máy tính xách tay, xe điện cho đến thiết bị y tế và đồ gia dụng.

Tác động của cuộc khủng hoảng này đã bắt đầu lan rộng khắp ngành công nghiệp. Các ông lớn điện tử tiêu dùng như Xiaomi đã lên tiếng cảnh báo về khả năng tăng giá, trong khi Lenovo bắt đầu tích trữ bộ nhớ để đề phòng bão giá.

Trong mảng smartphone, các thương hiệu Trung Quốc như Honor và Oppo được xem là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do biên lợi nhuận thấp, đặc biệt là ở phân khúc điện thoại giá rẻ.

Giá RAM tăng nhanh hơn vàng, thị trường chip rơi vào hỗn loạn Thị trường RAM toàn cầu đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có: Giá DRAM đã tăng tới 171,8% trong vòng một năm, vượt xa tốc độ tăng giá của vàng. Một bộ RAM DDR5 64GB hiện có giá hơn 500 USD, đắt hơn cả một chiếc máy chơi game PlayStation 5.

Chuyên gia phân tích cấp cao Yang Wang của Counterpoint nhận định Apple và Samsung là những cái tên có vị thế tốt nhất để vượt qua cơn bão này trong vài quý tới.

Tuy nhiên, các hãng khác sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải trong việc cân đối giữa giữ vững thị phần và bảo vệ biên lợi nhuận, đặc biệt là các nhà sản xuất Trung Quốc.

Hệ quả là người tiêu dùng sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp dưới nhiều hình thức.

Để đối phó với chi phí leo thang, các nhà sản xuất có thể sẽ dùng chiến lược hướng người dùng sang các dòng máy cao cấp (premium), nơi biên lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí linh kiện.

Ngoài ra, các hãng cũng có thể tính đến những giải pháp "chữa cháy" kém hấp dẫn hơn như tái sử dụng linh kiện cũ, hạ cấp các thông số kỹ thuật khác như camera, hoặc đơn giản là bán ra những chiếc điện thoại có dung lượng bộ nhớ thấp hơn so với tiêu chuẩn hiện nay.

