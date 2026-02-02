Trong Quý IV/2025, giá bán trung bình của một chiếc điện thoại thông minh (smartphone) trên thế giới đã vượt mốc 400 USD (khoảng 10 triệu đồng).

Đây là lần đầu tiên con số này đạt được trong một quý, cho thấy người dùng đang ngày càng chấp nhận chi trả mức giá cao hơn cho thiết bị di động.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, doanh thu smartphone toàn cầu đạt 135 tỷ USD trong ba tháng cuối năm 2025, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng hàng xuất xưởng chỉ tăng 4%. Chênh lệch này chỉ ra rằng dù số lượng người mua máy mới không tăng đột biến, nhưng giá trị mỗi chiếc máy bán ra lại cao hơn đáng kể.

Giá bán trung bình của smartphone toàn cầu Quý IV/2025 (dựa trên giá bán buôn) lần đầu vượt mốc 400 USD. Nguồn: Counterpoint

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng này là xu hướng chuyển dịch sang các dòng máy cao cấp (premium). Tận dụng các đợt giảm giá cuối năm và kỳ nghỉ lễ, nhiều người tiêu dùng đã quyết định nâng cấp lên các thiết bị đắt tiền hơn.

Các hình thức thanh toán linh hoạt và chương trình thu cũ đổi mới cũng giúp việc "xuống tiền" trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, chi phí sản xuất tăng cao cũng buộc các hãng phải nâng giá bán.

Apple tiếp tục là cái tên hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này. "Táo khuyết" dẫn đầu thị trường về doanh thu, chiếm hơn 50% tổng thị phần trong quý.

Sức hút mạnh mẽ của dòng iPhone 17, đặc biệt là phiên bản đắt nhất Pro Max, đã giúp doanh thu smartphone của hãng tăng 11%. Các thị trường lớn như Trung Quốc, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh đều ghi nhận sức mua ấn tượng.

Ở vị trí thứ hai, Samsung ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng nhanh nhất trong top 5 thương hiệu với mức tăng 17%.

Tuy nhiên, động lực chính lại đến từ dòng Galaxy A giá rẻ bán chạy tại các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Việc phụ thuộc vào phân khúc phổ thông khiến giá bán trung bình của hãng sụt giảm trong quý vừa qua.

Trong nhóm thương hiệu Trung Quốc, OPPO có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất nhờ đẩy mạnh phân khúc cao cấp và mở rộng thị trường quốc tế.

Ngược lại, Xiaomi trải qua một quý khó khăn khi cả doanh số và doanh thu đều giảm do chi phí linh kiện tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến thế mạnh ở phân khúc giá rẻ của hãng.

Giới phân tích dự báo đà tăng giá smartphone sẽ tiếp diễn trong năm 2026. Nhu cầu về các tính năng mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), cộng với chi phí linh kiện leo thang sẽ đẩy giá thiết bị lên cao hơn.

Điều này có thể buộc các nhà sản xuất phải thay đổi chiến lược: tập trung bán ít máy hơn nhưng biên lợi nhuận cao hơn, thay vì chạy đua doanh số bằng các thiết bị giá rẻ.

(Theo Counterpoint)

