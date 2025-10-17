Hàng trăm nghìn tấn thịt trâu giá rẻ nhập khẩu đi đâu?

Theo thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi 287 triệu USD để nhập khẩu hơn 103 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng thịt trâu Ấn Độ nhập khẩu tăng mạnh 14,2%.

Đáng chú ý, giá thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ 2.780 USD/tấn (khoảng 73.000 đồng/kg), giảm mạnh so với mức giá 3.600 USD của cùng kỳ năm 2024.

Hiện Ấn Độ là nhà cung cấp thịt trâu lớn nhất cho Việt Nam. Thế nhưng, tại thị trường trong nước, từ chợ truyền thống đến chợ online, từ các cửa hàng đến hệ thống siêu thị, phần lớn chỉ thấy bày bán các loại thịt bò, thịt trâu Ấn Độ gần như biến mất.

Vậy, khối lượng hàng trăm nghìn tấn thịt trâu giá rẻ nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam đã đi đâu?

Thịt trâu nhập khẩu giá rẻ được “phù phép” thành thịt bò cao cấp. Ảnh: DMS

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà máy sản xuất của Công ty CP Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên đang thực hiện hành vi bơm phụ phẩm được tinh chất vào thịt để tạo vân mỡ, biến thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan để tiêu thụ trên thị trường.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 65 tấn thịt (bao gồm thịt trâu và thịt bò giả thành phẩm) và 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu nhằm tạo vân mỡ, đánh lừa người tiêu dùng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Hida đã mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Sau đó, thịt được bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, đóng gói và ghi nhãn mác là thịt bò cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật Bản.

Bột trắng được pha thành hỗn hợp để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ. Ảnh cắt từ clip của VTV

Đáng chú ý, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò. Số lượng lớn thịt giả này đã được tuồn ra nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Kết quả giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia cho thấy, 24/29 mẫu thịt bò thu giữ tại Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Cơ quan điều tra cũng đang giám định 17 tấn bột tinh chất để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

Chỉ vài phút thịt trâu giá rẻ biến thành thịt bò thượng hạng

Mới đây, công nghệ biến thịt trâu nhập khẩu giá rẻ thành thịt bò thượng hạng tại Công ty CP Thực phẩm Hida đã được hé lộ trên VTV.

Theo đó, tại khu vực sản xuất của công ty này, những miếng thịt trâu Ấn Độ đông lạnh được đưa vào máy chuyên dụng. Ở công đoạn này, hàng trăm đầu kim tiêm liên tục đâm xuyên nhiều lượt vào miếng thịt trâu. Mỗi lượt bơm đều tẩm thêm hỗn hợp chất màu trắng sữa để tạo hiệu ứng vân mỡ.

Mới rã đông, thịt trâu có màu nhợt nhạt và chảy nước, nhưng chỉ sau vài phút phun tẩm, màu sắc thay đổi rõ rệt. Miếng thịt trâu biến thành miếng thịt bò cao cấp với những vân mỡ cẩm thạch đan xen.

Thịt bò được đưa vào dây chuyền sản xuất để tiêm hỗn hợp bột trắng. Ảnh cắt từ clip của VTV

Sản phẩm hoàn thiện với nhãn mác ghi hạn sử dụng gần một năm, tính từ ngày sơ chế, trong khi thời điểm giết mổ đã cách đó cả năm.

Trước đó, hỗn hợp "tinh chất" này gồm 4 loại bột trắng, được trộn đều rồi chuyển sang máy tiêm vào thịt. Theo lời khai, hoạt động chỉ diễn ra khi có đủ đơn hàng; mỗi buổi sáng, cả tấn thịt được sơ chế, đóng gói, dán nhãn ngày sản xuất rồi đưa vào kho lạnh bảo quản.

Thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra, có khoảng 10 công nhân đang sơ chế thịt trâu Ấn Độ. Tuy nhiên, kiểm tra kho lạnh không phát hiện sản phẩm nào ghi là thịt trâu. Thay vào đó là hàng chục mã hàng thịt bò nhập khẩu được đóng gói, dán nhãn gồm: thịt bò bít tết, bò xay, thăn ngoại Hokubeef, bò Wagyu...

Tài liệu điều tra cho thấy, đối tượng khách hàng tiêu thụ “thịt bò thượng hạng” này là chuỗi nhà hàng, khách sạn, siêu thị và cửa hàng bán lẻ.

Chỉ vài phút, từ miếng thịt trâu đã biến thành miếng thịt bò với các vân mỡ đan xen rồi đưa ra thị trường bán giá đắt đỏ. Ảnh cắt từ clip của VTV

Điều đáng nói, mỗi 1 kg thịt trâu Ấn Độ giá chỉ 120.000 đồng, sau khi “hô biến” thành thịt bò nhập khẩu liền được bán với giá 500.000-800.000 đồng, cao gấp 4-7 lần. Tức, người sản xuất thu được khoản lợi nhuận siêu khủng.

Với công nghệ tạo vân mỡ nhân tạo từ phụ gia tinh vi, người tiêu dùng khó phân biệt được thịt bò nhập khẩu thật - giả.

Thực tế, vài năm trở lại đây, thịt bò bít tết cắt khoanh tròn, khoanh ô van với đặc điểm có các vân mỡ đan xen được bày bán la liệt trên chợ online. Giới buôn bán quảng cáo đây là thịt bò cao cấp, nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc nhập từ Úc nhưng nuôi theo công nghệ Nhật Bản. Mức giá của loại thịt bò này dao động từ 270.000-900.000 đồng/kg.