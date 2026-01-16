Sáng 16/1, tại buổi họp giao ban báo đài định kỳ, ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, từ thời điểm hiện tại đến tết Nguyên đán, Phú Quốc gần như không còn phòng lưu trú trống. Nhu cầu du lịch tăng đột biến khiến “đảo Ngọc” rơi vào tình trạng kín phòng trên diện rộng.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang, ông Bùi Quốc Thái, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ông Thái, không chỉ khách du lịch, ngay cả các đoàn công tác của tỉnh và Trung ương khi đến Phú Quốc làm việc trong giai đoạn này cũng gặp khó khăn trong việc tìm nơi lưu trú. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động mua phòng từ sớm để bảo đảm chỗ ở cho các đoàn khách lớn trong dịp cao điểm Tết.

“Lượng khách đến Phú Quốc từ nay đến Tết rất đông, có thể nói là kín phòng”, ông Thái thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tích cực về lượng khách, Giám đốc Sở Du lịch An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại phát sinh trong mùa cao điểm. Thời gian qua, đã xuất hiện tình trạng du khách bị lừa đảo khi đặt phòng qua mạng, do các tổ chức, cá nhân lập website, fanpage giả mạo cơ sở lưu trú. Sau khi khách chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng này cắt liên lạc, gây thiệt hại và bức xúc.

Ngoài ra, một số cơ sở lưu trú bán phòng trên các nền tảng trực tuyến nhưng không cập nhật kịp thời tình trạng phòng thực tế. Điều này dẫn đến việc hệ thống vẫn nhận đặt phòng dù đã hết chỗ, khiến du khách rơi vào cảnh “đặt được nhưng không có phòng”.

Toàn cảnh Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Vũ Phương

Trước thực trạng trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc, Sở Du lịch cùng các lực lượng chức năng đã thành lập các tổ liên ngành để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an đặc khu Phú Quốc còn trực tiếp hỗ trợ tìm phòng cho du khách trong những trường hợp phát sinh, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Ông Bùi Quốc Thái cho biết, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với lực lượng an ninh đối ngoại, xuất nhập cảnh, an ninh mạng, cảnh sát hành chính, phòng cháy chữa cháy… nhằm lập lại trật tự trong hoạt động du lịch, đặc biệt là dịp Tết.

Trọng tâm kiểm tra tập trung vào các cơ sở lưu trú mới thành lập nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý, doanh nghiệp lữ hành hoạt động trái phép và tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui”.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt và trục xuất một số trường hợp vi phạm theo quy định.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Phú Quốc để xử lý triệt để các hành vi sai phạm”, ông Thái nhấn mạnh.