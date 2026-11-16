Phú Thọ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cao tầng tại phường Vân Phú, bổ sung nguồn cung vào kế hoạch phát triển hơn 16.600 căn hộ trên địa bàn.

Theo Công báo tỉnh Phú Thọ, ngày 12/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3913/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, giao chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Vân Phú.

Dự án được triển khai tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Việc chấp thuận dự án Vân Phú diễn ra trong bối cảnh Phú Thọ đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, từng bước bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức ngày 11/11, từ khi sáp nhập tỉnh ngày 1/7/2025 đến nay, Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư cho 22 dự án nhà ở xã hội, với tổng số 16.657 căn hộ.

Toàn cảnh đô thị trung tâm tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Riêng từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với 16 dự án nhà ở xã hội, tổng quy mô 12.740 căn hộ.

Cũng theo Sở Xây dựng, trước thời điểm Quyết định 3913 được ban hành, 4 dự án với tổng quy mô 3.310 căn hộ đã có báo cáo thẩm định và được trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư.

Ngoài ra, 3 dự án khác với tổng số 1.328 căn hộ đang được Sở Xây dựng thẩm định.

Tỉnh Phú Thọ đang yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trong những tháng cuối năm 2026.

Đức Hoàng