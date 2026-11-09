Sau hơn 3 tháng triển khai giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua cửa ngõ phía Tây TPHCM đã đạt tỷ lệ bàn giao trên 90%. Nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao đất để phục vụ thi công.

Sau hơn 3 tháng kể từ thời điểm VietNamNet ghi nhận người dân bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, công trình dọc đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1), đoạn qua xã Bình Chánh, đến nay diện mạo khu vực đã có nhiều thay đổi.

Nhiều khu đất được giải phóng, tạo mặt bằng thông thoáng hơn để chuẩn bị triển khai dự án. Một số tổ chức, hộ kinh doanh đã chủ động bàn giao mặt bằng từ sớm.

Theo ghi nhận của VietNamNet, tại các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh, nơi dự án đi qua, vẫn còn một số hộ dân, tổ chức đang khẩn trương tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Chị Thúy Nga cho biết, việc bàn giao mặt bằng khiến gia đình gặp không ít khó khăn do phải di dời cơ sở kinh doanh, lùi vào khoảng 20m và đầu tư lại từ đầu. Dù vậy, chị vẫn đồng tình, ủng hộ chủ trương mở rộng Quốc lộ 1, kỳ vọng tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ thông thoáng hơn, giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc đi lại và kinh doanh.

Cùng chung tuyến phố, anh Nguyễn Trường Giang (ngụ xã Bình Chánh) cũng đang sửa chữa, cải tạo căn nhà sau khi bàn giao một phần diện tích đất phục vụ dự án.

Theo anh Giang, gia đình bị ảnh hưởng khoảng 2/3 diện tích căn nhà, tương ứng phần đất có chiều sâu từ 18-20m. Dù việc giải tỏa tác động lớn đến sinh hoạt, anh vẫn đồng thuận với chủ trương mở rộng Quốc lộ 1, đánh giá mức bồi thường hợp lý và kỳ vọng dự án sẽ giúp giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc đi lại, buôn bán.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện xã Tân Nhựt cho biết, đến nay địa phương đã có 402/438 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 91,78%. Để giải quyết các trường hợp còn lại, địa phương thành lập 7 tổ vận động, trực tiếp gặp gỡ người dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và vận động 36 trường hợp sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng theo quy định.

Trong khi đó, tại xã Bình Chánh, địa phương có chiều dài tuyến dự án đi qua lớn nhất, có 828 cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó 295 hộ thuộc diện giải tỏa toàn bộ. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 260.465m². Đến nay, đã có 784/828 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt 94,68%.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6km, bắt đầu từ nút giao đường Kinh Dương Vương và kết thúc tại ranh tỉnh Long An (cũ). Tuyến đường đi qua 5 địa phương gồm các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh.

Sau khi hoàn thành, mặt đường sẽ được mở rộng lên 60m, quy mô 10-12 làn xe. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, nâng cao năng lực kết nối với các tỉnh miền Tây, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực.