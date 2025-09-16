Theo kế hoạch, Phú Thọ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,21% cuối năm 2024 xuống còn 2,75% cuối năm 2025; bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, tỉnh tập trung triển khai 7 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc cũ; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo như: Tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo; hỗ trợ về giáo dục; hỗ trợ về y tế; nước sạch và vệ sinh; tiếp cận thông tin; hỗ trợ tiền điện cho người nghèo.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn; phát huy những kết quả đã đạt được; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội vào thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 phản ánh đúng thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của địa phương; rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, công bằng, không bỏ sót đối tượng.

Phú Thọ cũng quyết liệt thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn tỉnh, tập trung nguồn lực hỗ trợ chương trình giảm nghèo vững; nghiên cứu chuyển từ chính sách phúc lợi thuần túy sang lao động để nhận phúc lợi, trừ các đối tượng mất khả năng lao động; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp. Song song đó là củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất của cộng đồng, đảm bảo người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu vì một nước Việt Nam không còn đói nghèo, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch giảm nghèo theo từng giai đoạn, từng năm, đảm bảo phù hợp với định hướng giảm nghèo của Chính phủ và tình hình thực tiễn của tỉnh.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tổ chức ký cam kết giữa các địa phương, sở, ngành, hội, đoàn thể trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, giám sát quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo ở cơ sở; ổn định lâu dài đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại địa phương, cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện, vụ việc vi phạm, lợi dụng chính sách, nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo; biểu dương kịp thời các gương điển hình, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, các tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Từ đó, cải thiện điều kiện sống của người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bình An