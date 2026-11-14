Dữ liệu đất đai Phú Thọ đã được làm sạch 88,52%, tương đương hơn 1,22 triệu thửa. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành làm sạch dữ liệu thửa đất còn lại trước ngày 30/11/2026.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, công tác làm sạch dữ liệu thửa đất đang được đẩy nhanh nhằm hoàn thiện dữ liệu đất đai Phú Thọ. Tính đến ngày 3/11/2026, toàn tỉnh đã rà soát, làm sạch 1.221.698/1.380.169 thửa đất, đạt 88,52%; còn 158.471 thửa cần hoàn thành trước ngày 30/11.

Thông tin được công bố tại hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì, nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành thu thập, quét và số hóa tài liệu thuộc các dự án chuyển tiếp từ 3 tỉnh trước khi sáp nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, phường và người đứng đầu các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao.

Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30/11 hoàn thành làm sạch 158.471 thửa đất còn lại, qua đó đạt 100% số thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu.

Đối với các dự án chuyển tiếp sử dụng nguồn chi thường xuyên, tỉnh yêu cầu rà soát hồ sơ thiết kế, hợp đồng, sản phẩm, biên bản nghiệm thu và chứng từ thanh toán. Trước ngày 15/11, phải xây dựng phương án xử lý, giải quyết dứt điểm vướng mắc của 8 đơn vị tư vấn.

Các dự án sử dụng vốn đầu tư công phải hoàn thành thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, chỉnh lý, kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước tháng 12/2027.

Cùng với làm sạch dữ liệu, tỉnh cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với thực tế.

Đức Hoàng