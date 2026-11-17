Phú Thọ định hướng phát triển đô thị thông minh, sinh thái dọc hai bờ sông Lô, nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm hành chính, tháp Hùng Vương và các khu dịch vụ thương mại.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông về phương án ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đồng tình với phương án quy hoạch, xác định khu vực hai bên bờ sông Lô sẽ phát triển theo hướng đô thị hỗn hợp, đa chức năng, đô thị thông minh và đô thị sinh thái có tác động sâu rộng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phú Thọ định hướng phát triển đô thị thông minh, sinh thái dọc sông Lô tầm nhìn đến 2050. Ảnh: Đức Hoàng

Trong đó, không gian đô thị được định hướng mở rộng về phía đông sông Lô, gắn kết với trung tâm Việt Trì hiện hữu, tăng cường liên kết với khu vực Đền Hùng ở phía bắc và các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Tường ở phía nam.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm hành chính, khu tháp Hùng Vương cùng các khu đô thị, dịch vụ thương mại hướng ra sông Lô, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan cho đô thị.

Cùng với đó, nghiên cứu phát triển du lịch trên sông Lô, hình thành các không gian công cộng ven sông, khai thác hiệu quả quỹ đất nhưng phải bảo đảm hành lang thoát lũ, phòng chống ngập lụt.

Quá trình lập quy hoạch cũng phải chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, các làng nghề, di tích và không gian văn hóa truyền thống. Đồng thời, hạn chế các khu vực sản xuất công nghiệp, xem xét đề xuất điều chỉnh chức năng Khu công nghiệp Sông Lô I.

Về hạ tầng giao thông, tỉnh yêu cầu nghiên cứu hệ thống đường vành đai, các trục giao thông chính có lộ giới lớn. Trong đó, định hướng phương tiện quá cảnh liên tỉnh có tải trọng lớn di chuyển ra khu vực ngoại vi, giảm xung đột với giao thông nội đô.

Ngoài ra, quy hoạch phải tính toán bổ sung các trung tâm thương mại, tài chính, khu vui chơi giải trí quy mô lớn; bố trí đồng bộ hệ thống trường học, bệnh viện, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy mô dân số dự báo đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu đồ án có tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển cho giai đoạn sau năm 2050.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chủ trương quy hoạch.