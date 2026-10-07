Loạt doanh nghiệp sử dụng hơn 81ha đất tại trung tâm tỉnh Phú Thọ nằm trong lộ trình di dời nhà máy. Nhiều đơn vị đề xuất phát triển nhà ở, thương mại trên khu đất cũ.

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Tại khu vực TP Việt Trì cũ, 11 công ty có nhà máy, xí nghiệp lâu năm đang sử dụng khoảng 81,4ha đất. Một số cơ sở hình thành từ những năm 1960, gắn với quá trình hình thành và phát triển các ngành hóa chất, giấy, dệt may của Phú Thọ.

Sau nhiều thập kỷ đô thị hóa, nhiều khu đất nhà máy nay nằm ở vị trí đắc địa, sát khu dân cư, bám các tuyến đường lớn hoặc ven sông Hồng. Nguy cơ ô nhiễm môi trường cùng yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị trung tâm tỉnh sau sáp nhập đặt ra nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất.

Các cơ sở sản xuất tại phường Thanh Miếu nằm sát khu dân cư. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã kiểm tra thực tế tại Nhà máy Giấy Việt Trì, yêu cầu xây dựng phương án di dời phù hợp với từng doanh nghiệp. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành việc di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không còn phù hợp quy hoạch vào năm 2030.

Theo ông Đông, việc di dời sẽ góp phần tổ chức lại không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau sáp nhập. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Toàn cảnh nhà máy giấy Việt Trì trong danh sách dự kiến phải di dời khỏi khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài chính tham khảo kinh nghiệm các địa phương, đánh giá đầy đủ tác động đến kinh tế - xã hội để hoàn thiện kế hoạch. Các cơ sở cần được phân loại theo nguy cơ ô nhiễm, đặc điểm ngành công nghiệp nặng, yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị hoặc chấm dứt hoạt động, làm cơ sở xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ông Đông giao thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn làm tổ trưởng, nghiên cứu phương án cụ thể cho từng doanh nghiệp. Các sở, ngành được yêu cầu chủ động tháo gỡ vướng mắc về chính sách, thủ tục, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những khu đất đắc địa giữa đô thị

Theo tài liệu của PV VietNamNet, các cơ sở sản xuất tập trung chủ yếu tại phường Thanh Miếu và Nông Trang, hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, giấy, dệt nhuộm, vật liệu xây dựng, thực phẩm, đồ uống và may mặc.

Hiện tại, các vị trí nhà máy của các công ty này tại trung tâm tỉnh Phú Thọ đều là những vị trí đắc địa, nằm sát khu dân cư, đường lớn hoặc sát bờ sông Hồng.

Diện tích đất của 11 công ty có nhà máy, xí nghiệp trong danh sách dự kiến di dời tại khu vực Việt Trì cũ.

Cụ thể, các công ty tại phường Thanh Miếu sử dụng gần 46,5ha đất. Những khu đất lớn thuộc Công ty CP Giấy Việt Trì với hơn 12,8ha, Công ty CP Hóa chất Việt Trì hơn 10ha, Công ty TNHH Daesang Việt Nam gần 6,7ha và cơ sở dệt, nhuộm của Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex hơn 5,1ha.

Tại phường Nông Trang, nhà máy của Công ty CP Dệt Vĩnh Phú và cơ sở sản xuất sợi của Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex nằm liền kề trên đường Đại Nải, sử dụng tổng diện tích gần 22,5ha.

Ngoài hai phường này, khu đất Nhà máy Xi măng Hữu Nghị của Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương tại KCN Thụy Vân rộng hơn 12,4ha.

Hai nhà máy dệt nằm liền kề trên đường Đại Nải, phường Nông Trang. Ảnh: Đức Hoàng

Trong lộ trình dự kiến, Nhà máy Hóa chất Việt Trì di dời trong giai đoạn 2026-2028. Các nhà máy giấy, sứ vệ sinh Viglacera và xi măng thuộc giai đoạn 2026-2029; nhóm cơ sở còn lại dự kiến di dời trong giai đoạn 2026-2030.

Theo dự thảo kế hoạch di dời của UBND tỉnh Phú Thọ, hiện tại, Công ty TNHH Daesang Việt Nam chưa có kế hoạch xây dựng nhà máy mới, dự kiến trả lại đất cho tỉnh khi hết hạn thuê vào cuối tháng 7/2029.

Doanh nghiệp đề xuất khai thác đất sau di dời

Không chỉ đề xuất địa điểm sản xuất mới, nhiều doanh nghiệp mong được tiếp tục sử dụng khu đất cũ để thực hiện dự án mới sau khi di dời nhà máy.

Công ty CP Giấy Việt Trì đề nghị chuyển khu đất hơn 12,8ha sang đất ở đô thị, thương mại dịch vụ và được làm chủ đầu tư. Dệt Vĩnh Phú và Việt Trì Viglacera đề xuất thực hiện dự án nhà ở.

Hàng loạt doanh nghiệp trong diện di dời đề xuất chuyển đổi khu đất hiện tại sang đất ở đô thị, thương mại dịch vụ và được làm chủ đầu tư.

Hóa chất Việt Trì mong được tham gia đầu tư dự án phù hợp quy hoạch trên phần đất sản xuất, đồng thời giữ lại một khu đất làm văn phòng và điểm trung chuyển công nhân đến nhà máy mới.

Nhôm Sông Hồng và Viger đề xuất phát triển thương mại, văn phòng, nhà ở kinh doanh hoặc chuyển sang đất ở cho người lao động. May Sông Hồng đề nghị sử dụng đất cũ để xây dựng văn phòng điều hành.

Để thực hiện di dời, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh sớm bố trí quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng tại địa điểm mới; hỗ trợ chi phí di chuyển, tiền thuê đất, thuế, tín dụng và chính sách cho người lao động. Một số đơn vị đề nghị được duy trì sản xuất tại cơ sở hiện tại đến khi nhà máy mới hoàn thành để tránh gián đoạn hoạt động.