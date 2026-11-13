Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở đi qua 16 xã, phường, dự báo quy mô dân số 800.000-1,2 triệu người. Các khu dân cư ngoài đê sẽ được xem xét chỉnh trang, di dời một phần hoặc tái thiết.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6075/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch thuộc địa giới hành chính 16 phường/xã gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng rộng khoảng 11.418,96ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, giới hạn hai bên cơ bản đến đê tả ngạn và hữu ngạn.

Với những làng nghề truyền thống, làng lâu đời có giá trị, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng ưu tiên bảo tồn khu vực lõi, chỉnh trang hạ tầng

Hà Nội định hướng hai bờ sông thành trục không gian xanh trung tâm, kết hợp các chức năng văn hóa, thương mại, dịch vụ và đô thị. Quy mô dân số 800.000-1,2 triệu người là chỉ tiêu dự báo dùng để tính nhu cầu đất phát triển đô thị và khả năng chịu tải của hạ tầng. Quy mô cụ thể phụ thuộc vào khả năng đáp ứng yêu cầu thoát lũ, an toàn đê điều được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Khu dân cư ngoài đê được xử lý theo ba nhóm

Nguyên tắc tổ chức không gian đô thị được xác định theo cấu trúc phân lớp, thấp dần về phía bờ sông. Cụ thể, lớp sát bờ sông được bố trí các khu vực ngập nước; tiếp đến là các khu bán ngập, tổ chức công viên, cây xanh, quảng trường. Khu vực ít ngập bố trí dịch vụ du lịch và các công trình thấp tầng có thể tháo lắp; lớp sát đê được định hướng phát triển các khu chức năng hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Cấu trúc đô thị được tổ chức theo dạng tuyến tính, với trục giao thông dọc xuyên suốt; các mạng lưới giao thông đan xen theo dạng xương cá. Các cầu kết nối hai bên bờ sông được xác định là những trục ngang chính, liên kết với các khu trung tâm và khu chức năng ở hai bên sông. Các khu vực phát triển đô thị phải bảo đảm yêu cầu an toàn phòng, chống lũ, đồng thời tuân thủ định hướng tổ chức không gian theo quy hoạch.

Đối với khu vực ven sông Hồng, nơi có nhiều khu dân cư hình thành lâu đời, làng nghề truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa và thiết chế cộng đồng, nguyên tắc quy hoạch là phân loại theo điều kiện thực tế, không áp dụng một phương án chung cho toàn bộ khu vực ngoài đê.

Các khu vực ngoài đê được chia thành ba nhóm chính: Khu vực được giữ lại để cải tạo, chỉnh trang có điều kiện; khu vực phải di dời một phần do yêu cầu phòng, chống lũ hoặc bảo đảm hạ tầng thiết yếu như phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường; và khu vực tái thiết đô thị.

Theo quan điểm của Hà Nội, việc phân loại các khu vực căn cứ vào mức độ bảo đảm an toàn phòng, chống và thoát lũ; phạm vi ảnh hưởng của trục đại lộ, các nút giao thông và công trình hạ tầng; khả năng duy trì cấu trúc làng sau khi mở đường; giá trị di tích, kiến trúc, lịch sử, văn hóa và nghề truyền thống; chất lượng hạ tầng hiện hữu cũng như vị trí trong cấu trúc phát triển đô thị mới.

Đối với những làng nghề truyền thống, làng lâu đời có giá trị, quy hoạch ưu tiên bảo tồn khu vực lõi, chỉnh trang hạ tầng và kiểm soát phát triển.

Các khu vực thuộc diện di dời để tái thiết bao gồm: Khu vực không bảo đảm an toàn thoát lũ; khu vực nằm trong phạm vi mở đường giao thông, bao gồm trục đại lộ cảnh quan, các nút giao thông và công trình hạ tầng.

Khu vực được xác định là không gian trung tâm, động lực phát triển của toàn bộ trục không gian cảnh quan sông Hồng, bao gồm toàn bộ khu vực trong Vành đai 2 (đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy) và một số khu dân cư khác được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch.

Khu vực thực hiện dự án phục vụ tái định cư, gồm các khu đô thị định cư, khu đô thị đa mục tiêu tại các phường Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề và xã Bát Tràng.

Song song với việc sắp xếp, tái thiết không gian đô thị, quy hoạch đặt ra yêu cầu bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa, địa điểm lưu niệm các sự kiện cách mạng, kháng chiến, bao gồm cả di tích đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng, gắn với cộng đồng dân cư.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xác định cụ thể giải pháp quy hoạch đối với từng khu vực, bao gồm cải tạo, chỉnh trang có điều kiện hoặc di dời để tái thiết. Các giải pháp này sẽ gắn với những quy định về quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng đặc thù, được cụ thể hóa trong Quy định quản lý theo Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các dự án đầu tư.