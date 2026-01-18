Năm 2025 có thể xem là một trong những năm bản lề quan trọng nhất trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh. Không ồn ào theo cách của thị trường đại chúng, nữ ca sĩ - nhạc sĩ chọn cho mình con đường bền bỉ, khi đầu tư dài hơi cho album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người, thử nghiệm âm nhạc qua tour diễn live band xuyên Việt và khép lại bằng những màn trình diễn live đầy thuyết phục tại các sân khấu lớn.

Nếu album Giữa một vạn người là bản tự sự trong phòng thu thì mini-set của Phùng Khánh Linh tại GENfest tối 17/1 chính là khoảnh khắc thế giới nội tâm ấy được “hiện hình" trên sân khấu ngoài trời trước hàng nghìn khán giả.

Mở màn chương trình, Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh với hình tượng nữ tóc trắng - ẩn dụ cho người con gái vô thực, ma mị và bí ẩn. Ẩn sau vẻ đẹp cuốn hút ấy là những nỗi buồn nhưng nhân vật vẫn hiên ngang chấp nhận và vượt qua để bừng nở với niềm kiêu hãnh riêng. Ca khúc chủ đề Giữa một vạn người là Em đau được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng, vũ đạo và phong thái trình diễn chín chắn, cho thấy sự tự tin của nghệ sĩ khi kể câu chuyện của chính mình.

Set diễn dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc: tự sự, yếu mềm với Tâm sự với đêm một mình, Anh là thằng tồi, nơi cô ôm guitar thủ thỉ những phút yếu lòng; bùng nổ, giải phóng với Khóc Blóck mang màu alternative rock và pop-punk; rồi cao trào cùng Ước anh tan nát con tim, khép lại chương cảm xúc mơ hồ nhưng mãnh liệt.

Điểm thú vị là màn chuyển mình sang hình ảnh "CITOPIA Girl" tinh nghịch trong Cô gái say xỉn, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, trước khi kết lại bằng hit Hôm nay tôi buồn - ca khúc gắn liền tên tuổi cô suốt 8 năm. Việc biến tấu câu hát cuối thành "hôm nay không buồn" như một lời chào nhẹ nhõm, cũng là tuyên ngôn tinh thần âm nhạc hiện tại: chấp nhận nỗi buồn để bước tiếp.

Set diễn còn có bất ngờ "bóc túi mù" với sự xuất hiện của Đông Nhi. Hai nghệ sĩ khiến khán giả bùng nổ khi hòa giọng trong Tết ổn rồi và Tết ta về. Đông Nhi gửi lời cảm ơn đàn em, trong khi Phùng Khánh Linh chia sẻ cô thần tượng Đông Nhi từ nhỏ. Sau khi cả hai rời sân khấu, nhiều khán giả vẫn tiếp tục gọi tên họ.

Lần đầu đồng hành cùng GENfest tại Hà Nội, Phùng Khánh Linh cho thấy khả năng chinh phục khán giả trọn vẹn ở mọi phương diện: thể hiện loạt ca khúc tự sáng tác, kể câu chuyện âm nhạc đi từ nỗi buồn đến sự tươi vui; đồng thời thể hiện sự đa năng khi vừa hát, nhảy, múa ballet, vừa chơi nhạc cụ. Dù gặp sự cố mất tín hiệu in-ear, cô vẫn bản lĩnh giữ vững phong độ trước hàng chục nghìn khán giả.

Ngoài Phùng Khánh Linh, GENfest còn có sự xuất hiện của Jsol, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Low G và HIEUTHUHAI.

Khi Jsol cất lên Cuộn len, cộng đồng fandom của anh hòa giọng cùng làm nên một biển lightstick hồng rực rỡ. Còn LowG mang đến một set diễn đậm màu hip-hop với những bản rap làm nên tên tuổi của mình: An thần, Love game, Simp Gái 808, In love…

RHYDER cho thấy biên độ "không giới hạn" của bản thân khi vừa hát live tốt vừa trình diễn lôi cuốn với các hit: Nét luân, Không vấn đề, Kiệt tác, Tết đến…

Quang Hùng MasterD trình diễn loạt hit của mình như Thủy triều, Có ánh mắt biết cười, Lần cuối anh Suy (kết hợp cùng Lou Hoàng), Đừng khóc một mình, Hão huyền, Đầu tư cho trái tim, Mưa đá... HIEUTHUHAI đốt cháy sân khấu với hit Exit sign, Vệ tinh…

